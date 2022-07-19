風扇禁忌｜大暑（7月23日）將至，天文台繼續發出酷熱天氣警告，未來 9 日最高氣溫達 35 度，下周日上水更預計高達 38 度。炎夏就算不開冷氣，也不能沒有風扇降溫。不過使用風扇其實有很多小細節要留意，亂用的話有機會影響健康。



1）不應長期吹風

天氣熱又想慳電，不少人會選擇長吹風扇，不過這有機會令人體溫隨汗液的大量下降，容易引起傷風﹑感冒﹑腹瀉等問題，因此建議吹30～60分鐘即可。

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下周日最高溫度高達38度（天文台截圖）

2）風力不應過大

為了盡快涼爽和降溫，可能會把風力調校過大。但當氣溫超過30度時，空氣溫度會接近體溫。當風力太大令皮膚表面溫度下降，導致毛孔閉塞不能靠排汗散熱，有機會出現憋汗問題，容易疲乏無力﹑腰酸背痛。

3）風扇距離要小心

除了風力外，也要留意風扇距離，如太近的話也有風力過大的問題。以低風力為例，最好的距離應該是風扇直徑x9，如直徑0.2米，最好的距離即是1.8米。要因應室內空間大小，使用適當尺寸的風扇。

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4）定風／擺動

可以選擇的話，最好是擺動電扇，使身體受風時間短，不會感到太涼。同時定風吹身體的話，長時間會影響血液流動，有機會導致血管痙攣和面癱。

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5）風扇擺位有學問

如果不是配合冷氣使用的話，當室外氣溫比較高時，風扇應朝住窗方向擺，可阻礙室外的熱氣進入房間。風沿室內的對角線流通的通風較果最好，因此也可以放在對角線上，對住牆角送風。

（Facebook@台電電力粉絲團 圖片）

風扇安全使用

根據台灣消防局的分析，家電中最容易造成火警的就是風扇，因此要注意平常的使用方式，若不是有可能成為危險的電器。台電電力粉絲團 Facebook 專頁分享了兩個防止風扇起火的注意地方：1）要定期清潔風扇葉片和摩打積塵，並檢查風扇轉軸是否順暢，避免過熱起火；2）切勿在風扇周圍放置物品，避免物品會掉落扇葉，如發現摩打過熱，就要立即停止使用。

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