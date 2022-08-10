孝順仔女會買新手機給長輩，但很多時忽略了長輩實際使用的需要，就算操作很直觀的 iPhone，對於長者而言可能也不易上手。其實，只要做多幾步，幫長者設定好以下 14 個設定，手機對他們生活上的幫助就更大，甚至可以能達到預防跌倒的功能。



放大 iPhone 圖示﹑文字

對於長者來說，iPhone 預設的 App 圖示不必夠大，難以一眼看清，需要把螢幕縮放設定成「放大模式」，可以同時放大對話框和圖示，等他們使用時不用「咪起」雙字。為了令長者更容易看到孫仔孫女的信息，可以放大文字，以及把字體粗幼度設定成「粗體文字」，能提升文字的辨識度。

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保護眼睛健康

如果在光線不足的晚上玩一會手機， 長者的眼睛可能比較容易疲倦。iPhone可以開始「放覽模式」，在指定時候內自動調整成暖色，可以減輕對眼睛的負擔。「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「夜覽」>打開排程和設定開始&結束時間。手機螢幕充滿藍光，長期使用對眼睛有一定影響，除了「夜覽模式」外，更可以透過打開「減少透明度」﹑「增加對比」﹑「降低白點值」，減少日常使用對眼睛的影響。

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👇👇iPhone「長者機」必做14個設定👇👇

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設定SOS緊急服務

iPhone 可以設定「SOS緊急服務」，長者如遇上緊急情況或身體不適，可以壓住手機側邊兩個按鈕，自動撥打緊急電話，或和緊急聯絡人通話，更快幫長者處理問題。如長者有認知障礙的情況，可以把iPhone的定位向家人分享，分享後就之能在 Find My 中查看長者的位置，如長時間找不到長者也能盡快找到其蹤影。

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防跌倒設定

iOS 15加入「步行穩定性」功能，可以用iPhone偵測用家的步行資料，如發現有跌倒的風險，就會提前作出警告通知，進可能減低長者跌倒的風險。

安心出行 App 內加入疫情通行證

疫苗通行證

如果庶長者買新手機，就必須幫他們下載「安心出行」App，以及加入疫苗通行證。讓他們出入需要掃瞄「安心出行」的地方，如食肆，也能暢通無阻。

開啟口罩解鎖

iOS 15為 iPhone 12 或以上的機款，加入 Face ID 口罩解鎖，如長者使用的 iPhone 具這功能的話，建議幫他們設定。外出時就不用怕他們要忘記密碼，或要拉下口罩進行解鎖。