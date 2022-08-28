洗衣機基本上每日都要使用，不過又是否代表懂得使用呢？外媒 BrightSide 曾分析出洗衣機常見的 10 個使用錯誤，沒想到洗太多衣服和亂洗枕頭套，只會令衣服越洗越髒。



1）衣服沒有反轉

清洗棉質襯衫或有圖案的T-Shirt時，建議翻到背面放入洗衣機，避免衣服出毛粒或破壞衣服。而不論長或短褲，都應該要把口袋翻出來，才能做到徹底清潔。

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👇👇洗衣機10大使用謬誤👇👇

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2）選擇正確的洗衣粉

在一般的情況下，只要使用普遍洗衣粉即可。但 BrightSide 教路，如家中有人得了感冒，就應該要改用抗菌洗衣粉／洗衣液，盡可能減少細菌傳播。

3）一次洗大量衣服

專家建議，每次洗衣服都不應放滿，最多放到 8 成即可。這樣做才有足夠的空間，讓洗衣機可以轉動，衣服得以完整地在洗衣機內翻滾清洗。

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一次過放太多衣服入洗衣機，會導致轉動空間不足，衣物洗得不乾淨（Google 圖片）

4）不改洗衣機之轉速

洗衣機可以調校不同的轉速，但很多人都不太會調校。其實轉速會影響到衣服，如棉質衣物只能承受600轉﹑牛仔可以承受900轉﹑床單可承受1400轉等，用錯轉速的話，有機會在洗衣的過程中破壞衣服。

5）襪子直接放入洗衣機

成對的襪子，很多時會在洗衣的過程中，不知不覺間只留下一隻。 BrightSide 建議將襪子先放入洗衣袋後，再用洗衣機清洗比較好。

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6）無視洗滌標籤

很多人都不太會看衣物上的洗滌標籤，如把需要乾洗的衣服放入洗衣機，很大機會會破壞衣服。因此每次洗衣前，特別是新買的衣服，應先查看洗滌標籤。

7）不清潔洗衣機

美國亞利桑那大學研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後，有機會沾有大腸桿菌。清洗過程中，細菌更有機會轉移至其他衣物上。因此，滿一個月其實至少要洗一次洗衣機。

8）亂洗枕頭套

一般洗寢具如被套﹑床單，都是直接放入洗衣機內，這沒太大問題。不過，洗枕頭套就要多留意，由於枕頭套有機會沾到洗妝品﹑頭髮定型劑等污漬，專家建議最好分開洗，以免細菌轉移到其他衣物內。

9）使用過多洗衣粉

部份人使用洗衣粉時，都沒掌握好份量，可能會用上兩倍以上的洗衣粉。使用過量並不會令衣物更乾淨，反而會在洗衣機中殘留，導致黴菌滋生，甚至導致皮疹和皮膚痕癢。專家建議，只要使用最低要求份量即可。

10）洗完衣服直接乾衣

有乾衣機的人大多習慣洗完衣服後，直接再用乾衣機弄乾。可是如衣服上的污漬未完全去除，就直接乾衣的話，熱力會令污漬凝固，之後要再除去污漬就極困難。因此，在使用乾衣機前，務必檢查衣服上仍有沒有污漬。

資料來源：Bright Side