日本自由行／日本旅行 必裝MySOS app｜10月11日起，終於都開放自由行入境。事隔兩年多接近三年，入境日本早已變得陌生，現時想快速又順利入境日本，就要先安裝「MySOS」App，提早上載所需文件和填寫資料，不用到時在機場浪費時間。



「快速通道」入境

以往入境日本時，都需要先填寫問卷作資料記錄。雖然開放自由行，但現時仍有防疫手續需要完成。只要先在「MySOS」內輸入個人資料和上載疫苗接種證明（3針），或入境前72小時內的檢測結果證明書，就可以經「快速通道」入境，省略部分在機場處理文件的時間。

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需準備的文件：

1）護照

2）航班資料

3）日本的居住地址（酒店）

4）疫苗接種證明（3針），或入境前72小時內的檢測結果證明書



「MySOS」需在入境前2星期內進行註冊



「MySOS」剛安裝時的頁面是紅色，當填寫好所需資料和上傳文件後，「MySOS」首頁會變成綠色／藍色，即已經成功登記步驟，入境時就可以經「快速通道」入境。

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