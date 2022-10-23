機票幾時買最抵？搜尋單人機位有咩用？搶平機票必學6大攻略

日本開關，加上香港又推「0+3」政策，很多人都開始計劃去旅行。經過兩年多的「空窗期」，買機票這個行為不再熟悉，今次就和大家分享搶平機票的攻略，等大家早日用最抵價買到機票，出發旅行。



活用 Google Flights

買平機票，除了在航空公司官網或格價網外，更可以利用 Google Flights 搜尋。當中最實用的兩個功能，就是可以直接在日曆中比較不同出發和回程時間的票格，方便用家選擇最佳價格的機位；另一個實用功能，就是選擇好航班後，可先「追蹤票價」，Google 會持續留意票價資訊，當價格變更時，就會收到 email 通知，適合出發日離現在較遠的用家，等到機位有更優惠價格才訂購。

（Google Flights 網站截圖）

買平機票最佳時間

如果想去亞洲地區旅行，如日本﹑韓國﹑台灣等，根據機票格價網 Skyscanner 的調查，星期一晚上和星期二早上都是比較容易買到平機票，最多可慳約 20%。

平均出發前 18 個星期買的機票較便宜，因應長短途也會有分別。根據 Skyscanner 的調查，短途機出發前 6 星期訂機票最平；長途機出發前 26 個星期訂機票最平。，一般來說 2 月外遊的票價最高。

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貨比三家

消委會曾檢視 6 個機票格價網站，發現各個網站得出的「最便宜」機票，其價格竟相差近 1 倍。消委會建議用搜尋引擎找機票時，要比較各個平台的價錢，亦要留意可攜帶行李限額﹑寄艙行李重量﹑更改或取消機票條款等，以免中伏。

搜索單人機票

平機票數量有限，如果只餘下一張的話，當用家搜尋雙人或以上的機位，就不會顯示出最平的機票。因此每次搜索時，應該從單人機票入手。

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部分機票格價網可以整月搜尋機票，再用圖票一眼看清楚哪日機票價格較抵（Skyscanner 網站截圖）

整月搜索

想買到平機票，盡量不要太局限出現日期，利用機票格價網站搜尋整個月的功能，直接了解整月最平的日子，才開始計劃旅遊行程會比較易入手平機票。

用現金回贈高／能儲里數信用卡支付

機票的單價不低，就算不能在票價上取得最大的優惠，也能透過信用卡簽帳取得現金回贈，或儲飛行里數之後用來兌換和升級機票，如渣打國泰萬事達卡﹑建行eye信用卡﹑美國運通Explorer。