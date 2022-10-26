日本自由行／日本入境｜現時去日本旅行，雖然不用隔離，但入境時仍需要就防疫條例，預先在網上填寫檢疫。早前曾分享過如何使用「MySOS」輸入資料，不過由 11 月 14 日起，日本將會使用「Visit Japan Web」取代「MySOS」，一併在網上登記入境所需的資料。



日本入境｜11月1日起可用／14日起必須使用

現時入境日本，需要在飛機上或機場入境前，填寫入境申報表（紙仔），以及到達日本前 6 小時透過「MySOS」上載護照和疫苗接種紀錄，以便使用快速通道入境。在 11 月 1 日起，旅客可以改用「Visit Japan Web」完成檢疫﹑入國審查﹑海關申報，三樣入境要求，更會在 11 月 14 日完全取代「MySOS」，方便旅客在一個網站上完成所有登記。

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👇👇「Visit Japan Web」Step by Step 使用教學👇👇

進入「Visit Japan Web」官網後，點擊「建立新帳號」，輸入帳號的資料，如email﹑密碼。輸入完成後，將會收到email認證，輸入認證碼後完成帳號申請。接著登入「Visit Japan Web」，點擊「本人資料」，輸入護照資料，如姓名﹑出生日期﹑國籍等。完成個人資料登錄後，亦可以輸入最多10位同行家人資料，方便入境時一次過掃QR Code。

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填寫個人和旅遊資料（11月起可以進行檢疫申請）



1）登錄入境﹑回國預定，需要預先輸入到達日本的預定日﹑乘搭的航空公司名稱﹑航空號碼。

2）進行入境審查準備，回答入境記錄回卷。

3）進行海關申報準備，回答攜帶品申報。



入境審查和海關申報完成後，會得到兩個QR Code，在入境時使用。



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現時適用於成田國際機場、東京國際機場（羽田機場）、關西國際機場、中部國際機場、福岡機場及新千歲機場。

👇👇「MySOS」使用教學（11月14日前使用）👇👇

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「Visit Japan Web」網站（按此進入）