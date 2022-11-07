歐洲旅遊／歐洲簽證／ETIAS 網上申請｜疫情兩年多沒去過旅行，有很多以往的旅行知識和習慣都要 update 一下，包括多個地區都新增入境要求，如電子旅行許或網上申報等。而歐洲亦將在2022年尾開始，香港人入境需要先申請「ETIAS」電子旅行許可，才能進入歐盟神根公約區，如法國﹑德國、西班牙等。



ETIAS 網上申請

根據「ETIAS」（歐州旅行信息授權系統）官網的描述，為了加強對神根地區(Schengen Zone）免簽證旅客的入境審核，要求免簽證旅客前往歐洲旅行時，無論是觀光旅行﹑商務旅行或轉機，都需要獲得「ETIAS」訪問授權。

👉Visit Japan Web使用教學｜11月起日本旅行必備 QR Code快速入境

（官方圖片）

需要使用 ETIAS 電子旅行許可入境的國家：



法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、意大利、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、羅馬尼亞、保加利亞、 塞浦路斯 、克羅地亞。



👉機票幾時買最抵？搜尋單人機位有咩用？搶平機票必學6大攻略

「ETIAS」系統將在 2022 年尾正式推出，官方建議香港旅客在出發前 96 小時在網上完成申請，每次申請費用為 7 歐元（約$55）。「ETIAS」只能用於停留最多90天的過境、旅遊和商務旅行，有效期通常為五年。

申請ETIAS時需要準備：



1.含有生物特徵電子微處理芯片的護照(不滿足該條件的護照不可用於申請）

2.信用卡（申請費用將以歐元結算。）



資料來源：etias-euvisa