日本Working Holiday工作假期申請｜日本開關的同時，日本工作假期（Working Holiday）簽證也重新接受申請，2022年 VISA 發出名額共 1500 個。很多準申請者，對於理由書如何非常懊腦，以下將分享記者之前成功申請的心得，等大家更大機會獲批簽證。



【申請時間表】

申請期間：2022 年 11 月 01 日（星期二）～ 2022 年 11 月 30 日（星期三）

發表日期：2023 年 01 月 09 日（星期一）

領取簽證（VISA）期間：2023 年 01 月 10 日（星期二）～ 2023 年 02 月 28 日（星期二）



預約提交文件

想提交申請，需要申請人直接接於日本簽證申請中心處理，建議要先在「VFS GLOBAL」官網預約，因為 walk-in 的等候時間非常耐，而且沒預約的話，申請時間只到下午 3 時為止，時間上較難遷就。

先進入「VFS GLOBAL」官網，點擊「現在預約」。登記成為「VFS GLOBAL」會員後，可以在系統內預約提交文件時間，到時於日本簽證申請中心可優先提交文件。

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理由書點寫？

首先很多人會疑慮理由書用什麼語言寫，以往大部分人會選擇英文，如懂得日文的話，相傳用日文會更有優勢。而記者即直接使用中文書寫，而且成功通過審查，因此不論是中﹑英﹑日文的理由書都沒問題，重點是內容。

內容方面，建議集中分享工作假期這一年內，希望在「假期」這一部分會如何分配時間，可以按月份／季節，寫出希望在日本體驗的活動。而「工作」的部分，可以比較略寫，因為日本當局比較不希望申請人是以「工作」為目的，申請工作假期簽證。

日本工作假期申請

【申請要求】

1）申請工作假期簽證時，居住於香港特別行政區的常住居民「Ordinarily Resident」

2）於入境日本後，在不超過 1 年之期間內，以度假為主要目的而逗留日本

3）申請工作假期簽證時之年齡須介乎 18 歲以上，30 歲以下

4）無被扶養者同行（不包括若該家屬持有工作假期簽證或其他有效簽證）

5）須持有有效香港特別行政區護照或英國國民（海外）（BNO）護照

6）須持有返回香港之回程機票或足以購買回程機票的款項

7）須持有足夠維持在日本逗留初期之生活所需費用

8）在工作假期逗留期間完結時，須要離開日本

9）過去未曾取得日本之工作假期簽證

10）身體健康、有良好紀錄及沒有犯罪紀錄

11）必須已購買足夠的保險（領簽證時出示）



【申請所需文件】

1）赴日簽證申請表

2）護照（複印本）

3）理由書（正本）

4）履歷書（正本）

5）香港永久性居民身份證（複印本）

6）在學證明書或最終學歷證明文件（複印本）

7）證明持有足以購買回程機票的款項及足夠維持在日本逗留初期之生活所需費用的資料（複印本），相當於 $22,000

8）其他自我推薦之資料（複印本）



最後要提一提大家，提交完文件後，會收到一張收據，記得要好好保管，因為成功通過審查後需要携同收據正本去領取簽證。