世界盃 2022|11月20日世界盃正式開鑼,應該很多球迷都急住找直播渠道,而能夠在手機或平板上隨時隨地觀看的 Now E 亦是不少人的選擇。不過,世界盃當然少不免叫一大班朋友一起睇,手機和平板的細小螢幕又怎會滿足。以下將教大家如何把手機螢幕駁上電視,不論是用 Now E 或是身處海外使用海外正版渠道都能使用。



【無線連接】

先確認 Android 手機/平板和 Chromecast,或內置 Chromecast 的電視已連在同一WiFi,找出要投放的影片,按一下 Cast 圖示,選擇該 Chromecast 或電視,成功連線後即可在電視投放影片。

另外,iPhone 或 iPad也可確認和Apple TV,或兼容 AirPlay 2 的智能電視已連在同一WiFi,找出要投放的影片,按一下 AirPlay 圖示,選擇該 Apple TV 或電視,成功連線後即可在電視投放影片。

👇👇世界盃 2022|手機畫面連接電視教學👇👇

【有線連接】

Android 手機有線連接電視,可以透過支援 DP alt mode 的 USB-C Android 手機,利用USB-C 轉 HDMI 的轉接線,直接連接手機和電視,即可進行鏡像輸出。

Apple 的 Lightning Digital AV 轉換器,可以把 iPhone﹑iPad﹑iPod 的畫面,以 1080p HD 畫質鏡像輸出至 HDMI 電視。只要將 Lightning Digital AV 轉換器連接到裝置上的 Lightning 接頭,再透過HDMI接線連接電視或投影機即可。

Now E 睇足 64 埸賽事

今年由 Now TV 投得播映權,就算沒有使用 Now TV 的話,也能透過Now E 世盃通行證,無合約只用來觀看世界盃賽事,由於並非所有電視都能直接看到 Now E,因此訂閱了 Now E 世盃通行證的話,也可以利用以上方法把手機賽事畫面駁到電視上觀看。

自開關後,很多人都已經出發去旅行,如果正好在世界盃期間身處日本的話,更可以在當地使用「Abema TV 」,線上免費觀看全部 64 場比賽。「Abema TV 」對應手機、PC、平板電腦、Nintendo Switch等,同樣如想在電視上觀看,也能使用以上方法投射手機畫面。

