天文台預測近日的相對濕度可高達 100%，在大廈的走廊﹑家中的玻璃﹑地板，全都出現水漬。在濕度極高的天氣下，衣物洗完晾曬多時都未能乾透。想在潮濕天晾乾衣物，除了直接用乾衣機外，可以參考台灣家務達人分享的 4 個室內晾衫和乾衣的方法，而且用兩個方法防臭防霉。



抽濕機輔助乾衣

在濕度極高的情況下，不使用抽濕機室內晾衫效果並不理想。有部分抽濕機更有乾衣功能，也可同時配合風扇使用，縮短晾乾時間。使用上，可以把衣物集中在一個細房間內，關上門窗進行抽濕，有效集中抽走衣物上的水份。

不過要小心兩點：1）衣服不應放在近，影響抽濕效果，衣物間要預留空位；2）不應把衣服放太近抽濕機，衣服上的滴水有機會沾濕抽濕機，導致漏電。

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乾毛巾輔助乾衣

使用乾衣機當然是最快的方法，不過潮濕天對乾衣機的需求高，其實可以在乾衣時放一條乾毛巾，用來幫忙吸水，就可以讓乾衣時間縮短。另外需要提醒，並非所有衣物都可以乾衣，必須留意標籤，否則有機會令衣服縮水。

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自製乾衣機

如果急著要穿，來不及使用抽濕機或乾衣機弄乾的話，可以把衣服放入紙袋，再把風筒對住袋內吹風，同時抓緊袋口，自製一個小型的乾衣機。雖然這方法每次只能處理少量衣服，但能作緊急時候的乾衣方法，而且記得用紙袋，才能把濕氣散出。

熨斗局部乾衣

如果衣服晾得七七八八，只差部分布料較厚的地方，就可以使用熨斗或風筒吹乾。如使用熨斗，就要把蒸氣關上，才能達到乾燥效果。

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資料來源：Facebook@陳映如