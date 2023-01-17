年廿八徹底清潔洗衣機7大方法｜年廿八洗邋遢，家中的每個角落都要清潔乾淨，而很多人都會忽略日常幫忙清洗衣服，洗衣機內部的衛生。適逢年廿八，當然連洗衣機都要徹底清潔。記者曾請盈豐維修工程公司董事劉敬康先生，了解正確的清潔洗衣機方法，原來當中有很多細節位不能放過。



洗衣機長期沒清洗 有機會污糟過馬桶

美國亞利桑那大學研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後會沾有約1億個大腸桿菌，清洗過程中細菌更會轉移至其他衣物！使用半年後，洗衣機內裡的細菌超標率就會高達81.3%，如果3年無清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬，是馬桶的530倍！因此，洗衣機滾桶﹑垃圾隔﹑膠圈邊，以及隔塵網等，都應該要定期進行清潔。

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洗衣機清潔劑幾時用先啱？

部分人可能會使用洗衣機清潔劑進行清潔，不過原來這類產品並非適合所有的情況。劉敬康先生表示洗衣機清潔劑其實不是當洗衣機用上好幾年，覺得污糟時才使用。洗衣機長期沒有清潔，內部會積蓄很多污垢，強力的清潔劑雖然可以弄出大量污垢，不過用家很難完全清除，因此會出現過幾次水都有污垢的問題。

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原來洗衣機清潔劑的使用時機，是新買或拆機徹底清潔過後，定期（約2～3個月）為洗衣機清潔使用。而長期沒清潔的洗衣機，直接使用清潔劑的話，就有機會出現污垢經常浮面，甚至太多塊狀污垢而弄壞洗衣機的問題。專家指，如想為使用多年的洗衣機做清潔，還是建議找專業人士徹底處理比較好。

盈豐維修工程公司董事劉敬康（龔嘉盛 攝）

坊間不少人都會用醋清潔，然而劉敬康指出這並非最佳的清潔方法！他更加指出大眾使用洗衣機的9大常見謬誤，叫大家小心！

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