換智能身份證最後召集｜新智能身份證歷經多時換領期，由於部分人士仍未進行換領，因此入境處把限期延至3月3日。入境處首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示，近期每日有數以百計市民排隊進行即日申請，而換領中心本來已要處理網上預約申請，因此由即日起不會再處理未有預約的申請，要求市民必須先進行預約。



網上預約換領身份證

為了確保市民可以順暢辦理換領身份證，人事登記處和身份證換證中心都不會處理未預約的申請。市民需要使用香港政府一站通網站﹑入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線（2121 1234）進行預約。

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想在最後階段趕上申請換領，就需要盡快進行預約。網上預約時，更可以預先填寫表格和個人資料，取得一個 QR Code 後，屆時就能更快捷地辦理手續。以下分享整個網上預約流程：

網上預約換領身份證（按此進入）

👇👇智能身份證換領 網上預約流程👇👇

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另外要注意，換證中心不會處理首次申領成人或兒童身份證、因身份證遺失、毀滅、損壞或污損的補領申請、更改身份證登記資料或新來港人士的身份證申請。如需要處理以上的服務，需要在網上預約有關服務申請。