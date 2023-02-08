蓮塘／香園圍口岸啟用｜網上預約停車位教學 時租日泊收費公開
通關｜蓮塘／香園圍口岸終於啟用，作為首個在關口設置停車場的陸路口岸，對於不喜歡「迫車」去關口，而有駕駛習慣的人士來說，可能是最好的往返內地口岸。想確保口岸的停車場有位，就要在其網站先進行預約。以下將分享預約方法，以及泊車收費。
進入「香園圍邊境管制站公眾停車場」的官網，香園圍口岸有兩個停車場：1號提供給私家車／傷健人士私家車／電單車；2號提供給客貨車。再選擇要預約停泊的日期時間，以及取車的日期時間。
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選擇完時間後，按「查閱可預約車位」，確定預約詳情後，輸入手機號碼和電郵地址，用來接收SMS驗證碼。同時，要在網站上登記用來支付停車場費的八達通卡，或Visa／Master信用卡（本地發行）。
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👇👇蓮塘／香園圍口岸 網上預約停車位教學+Q&A👇👇
預約車位時，建議先計劃好取回車的時間，因為如超過預約時間兩小時後，每小時會以標準時租泊車收費的150%計算。應運用日租 $70 的優惠，避免出現逾時取車的問題。
香園圍邊境管制站公眾停車場－預約車位（按此進入）
收費如何？
標準收費：時租$10（電單車$6）／日租$80（電單車$45）／夜租$60（電單車$30）
網上預約優惠：時租$9（電單車$5）／日租$70（電單車$35）／夜租$55（電單車$25）
日租＝任何24小時
夜租＝晚上6時至翌日早上8時
需提前多久預約泊車位？
可於入場前4小時至7天前預約。預約詳情請看這裡
可預約多長泊車時段？
一號停車場：最短為2小時，最長為168小時 (7天) ； 二號停車場：最短為2小時，最長為72小時 (3天)
如何更改或取消預約？
在預約入場時間前最少4小時，透過管理預約功能，以已登記的手提電話號碼及預約號碼更改或取消預約車位。每次更改或取消預約將被收取港幣壹佰元的行政費。預約詳情請看這裡
在預約離場時間後離開收費如何？
首兩小時的額外泊車收費會以標準時租泊車收費計算（$10），而餘下時段會以標準時租泊車收費的150%計算（$15）。而全日或愈夜泊車收費將不適用。