通關｜蓮塘／香園圍口岸終於啟用，作為首個在關口設置停車場的陸路口岸，對於不喜歡「迫車」去關口，而有駕駛習慣的人士來說，可能是最好的往返內地口岸。想確保口岸的停車場有位，就要在其網站先進行預約。以下將分享預約方法，以及泊車收費。



進入「香園圍邊境管制站公眾停車場」的官網，香園圍口岸有兩個停車場：1號提供給私家車／傷健人士私家車／電單車；2號提供給客貨車。再選擇要預約停泊的日期時間，以及取車的日期時間。

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選擇完時間後，按「查閱可預約車位」，確定預約詳情後，輸入手機號碼和電郵地址，用來接收SMS驗證碼。同時，要在網站上登記用來支付停車場費的八達通卡，或Visa／Master信用卡（本地發行）。

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預約車位時，建議先計劃好取回車的時間，因為如超過預約時間兩小時後，每小時會以標準時租泊車收費的150%計算。應運用日租 $70 的優惠，避免出現逾時取車的問題。

香園圍邊境管制站公眾停車場－預約車位（按此進入）