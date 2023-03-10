易通行網上申請教學｜5月7日前完成登記　適用範圍／收費公開

運輸署推出「易通行」服務，用來取代現有的「快易通」，功能上基本無異，用作不停車快速續費過隧道。而部分的隧道將在5月7日起使用「易通行」，並完全取消人手收費和「快易通」，駕駛人士必須用「易通行」繳費，仍未申請的可按以下步驟盡快完成申請手續。



由5月7日起，尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道將全面使用「易通行」，人手收費和「快易通」都將會取消。駕駛者可以透過「易通行」官網進行登記，根據「易通行」官網的指引，先在網上申請「車輛貼」，再註冊「易通行」戶口來新增車輛。駕駛者就可以選擇使用銀行帳戶﹑信用卡﹑指定儲值戶口等方法，進行自動繳交隧道費。

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👇👇網上註冊易通行步驟👇👇

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👇👇網上登記車輛步驟👇👇

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當駕駛者取得「車輛貼」後，就可以把其貼在擋風玻璃上，用來辨識車輛進行自動繳費。現時第一階段將有青沙管制區﹑獅子山隧道和城門隧道使用「易通行」，及後連同香港仔隧道﹑紅隧和西隧等所有隧道，陸續使用「易通行」。

「易通行」官網（按此進入）