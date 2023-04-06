日本免稅／免Passport退稅｜看到日本成田、羽田機場的迫爆情況，就知開關後遊日旅客的數量是多誇張，相信當中也包含大量香港人。現時入境日本，大家都會提前登記「Visit Japan Web」，而4月更新「免稅QR碼」功能，在日本消費免稅時，終於也不用帶住 Passport，非常方便。



日本 Shopping 一定要做的事，就要帶定 Passport 處理免稅和退稅，有時都會怕因此弄掉護照。由即日開始，日本的「Visit Japan Web」加入「免稅QR碼」功能，允許旅客預先在登記 Passport 資料，方便進行免稅、退稅手續。

Visit Japan Web官網（按此進入）

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「Visit Japan Web」登記「免稅QR碼」步驟

完成以上登記步驟後，只要在接受「免稅QR碼」的商店裏出示QR Code，就能免稅，無需再出示實體 Passport。旅客要注意，使用「免稅QR碼」時，不能以螢幕截圖形式。同時，「免稅QR碼」的期限只有24小時，時限結束時就要再次登記。

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