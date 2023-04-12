證件相APP推薦｜拍照做護照不求人｜差不多2、3年沒出國，不少人都需要更換旅遊證件。一本passport用十年，最好當然去找師傅影到最靚，但如果時間不許可，就可以活用你手上的智能手機，配合以下7款免費的自製證件照app，不單簡單易用，更一步步教你針對不同證件所需的尺寸、背景色要求；若果是用來求職之用，甚至有APP提升美顏功能，修修塊面、影張靚相！



1.證件照應用｜整齊排列方便沖印

介面簡單易明，更有美顏功能幫你執豆豆、去眼袋。最貼心是可以代你排列6張甚至更多張相片，併成一張再帶手機去一些數碼沖印度，很快就能印出來、剪裁後馬上使用。

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證件照應用

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2. PhotoDirector相片大師｜手機執到靚

護照用的相片實在不能太「大P」，但如果你只是用來做其他證件，又或是想印相寄CV見工，大可以使用這款提供多種修臉功能的「PhotoDirector相片大師」，使用柔膚、磨皮、甚至可以將你的「kam笑相」變得更靚更自然。它還有AI退地、移除背景離物能力，背景乾淨晒，更可轉成不同顏色背景。

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3.履歴書カメラ｜特別針對求職之用

履歷書カメラ是款日文APP，不過介面簡明易懂，開app內相機，將臉部對準畫面中的虛線框，拍好就可以直接內建P相，除了去痘痘、眼袋，連膚色都有得執，完成後選擇合適尺寸即可save到手機相庫，再拿出去打印。

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4.身份證照片和護照照片 - 人像裁剪

這款app只提供android版，內建了全球各國簽證相片規格，方便對清楚不會交錯相。你既可以先拍照，再選尺寸去裁剪，也提供細心的選項，直接點選你想申請的簽證／護照種類，app就會自動提供相應的背景、尺寸幫你影相。

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5.Passport photo maker app

它是一款專門拍護照、簽證相片的實用app，它的相機提供色溫、對比調節，自動退地、改變背景顏色等功能，但內面收錄了超過100個國家不同種類護照、簽證相片尺寸。

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6. 證照助手-電子版證件照片製作軟件

同樣是針對各國證件要求提升格式，相機5也有美顏效果，最有趣是提供換衫功能，如果你沒時間換件西裝拍照寄CV（甚至根本沒有西裝），都可試試它的效果。

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全港8個服務站位置

* ﻿灣仔告士打道了號入境事務大樓4樓 （8台自助服務站）

* ﻿中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓 (2台自助服務站)

* 藍田匯景道 1-17號匯景花園匯景廣場第2層（5台自助服務站）

* ﻿沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓（3台自助服務站）

* ﻿火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407 號舖位 (3台自助服務站)

* ﻿元朗橋樂坊2號元朗政府合署 1樓 (4台自助服務站）

* 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓(4台自助服務站)

* 九龍尖沙咀金巴利街二十八號地下(4台自助服務站)