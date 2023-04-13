之前換智能身份證，可以預約的日子只有 24 個工作日，時間比較難就。而現在，入境處宣布推出兩個預約身份證申請的新安排，可預約「延長服務時段」辦理換證，方便市民根據可行時間和日期預約。



延長服務時間

入境處表示，市民對換領身份證的需要殷切，所以為年滿 11 歲和 18 歲，並已持有香港身份證的香港居民，增設 4 間指定人事登記處的延長服務時段，來辦理換領身份證手續，包括港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處和屯門辦事處。延長服務時段即為星期一～五下午4時30分～晚上10時，以及星期六下午12時30分～晚上10時。

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網上預約申請時間延長

以往在政府一站通網站預約申請身份證，只能在24個工作日內，而現時延長至96個工作日，以方便市民安排時間辦理身份證。如想透過網上預約，可下載入境處App／進入政府一站通網站登記，詳細步驟可參考以上圖片。

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