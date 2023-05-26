日本遊行提款免手續費、日圓低水｜去旅行經常要面對唱外幣的問題，有時為了更好的匯率和節省海外提款手續費，甚至會特意去人氣找換店排隊兌換。近日去日本旅遊的旅客就可以先放下匯率的問題，因為自截稿前日圓兌港元匯率已低見 5.6 算！而且用以下分享的方法更可以在日本當地直接提款，而且免手續費完成，節省更多兌換時間之餘，又不用擔心帶太多現金在身上。



海外提款免手續費

大多的銀行提款卡、扣賬卡，在海外提款時都需要支付手續費，而揸打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡，支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，而且以11種指定貨幣在海外提款應免手續費，包括日圓、美元、人民幣。同時，Citibank Debit Card在海外以Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，提取 Citibank Global Wallet 支援的貨幣時，同樣也是免手續費。

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日本免手續費海外提款流程👇👇

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直接在 App 在唱錢

這樣張卡的優點除了免手續費外，用戶也能在手機 App 中，直接把港元兌匯成日圓，再到日本把已兌換好的日圓提取。因此，無需擔心匯率會在旅行期間上升，而增加旅行成本，如目前 5.6 算的匯率，先兌換你心目中的金額，就能在之後的旅程以低匯率在日本盡情購物，無需理會海外提款時的銀行匯率。

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日本ATM

在日本大多數的 ATM 都支援VISA、MASTER、銀聯或JCB等提款卡，而對於旅客較為方便的，就是在7-11、Lawson、FamilyMart等24小時便利店中，大多設有支援香港提款卡的 ATM。記者實試用 Citibank Global Wallet 在7bank ATM 提款，選擇繁體中文後按步驟很簡單就完成提款，而且Global Wallet會直接扣除帳戶內的日圓存款，非常方便。