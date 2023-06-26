旅發局將在 7 月 8 日起五個周末晚上，在灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，當中的重點活動「維港水上音樂會」，7 月 8 日～16 日的免費門票，亦會在 6.27 日上午 10 點開放領取。想免費參加盛會，就要睇以下搶飛攻略，準時領取免費門票。



「維港水上音樂會」

「維港水上音樂會」是一個在灣仔海傍舉行的音樂節目，每週的音樂會都設有不同主題，包括亞洲力量、音樂新世代、「硬地搖滾」派對、廣東流行匯和電音狂熱，每晚都有兩節 約 1 小時的表演，表演者會在以躉船打造的水上舞台演出。

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樂聚維港嘉年華-維港水上音樂會

首批免費門票

「維港水上音樂會」首批免費門票將在 6 月 27 日，上午 10 時開放領取。想準時能不斷「F5」搶飛，就要提早註冊香港旅遊發展局的帳戶，在搶飛通道開放前提早登入，就能省卻輸入帳戶密碼的時間，也能避免搶飛人潮導致登入網站擠塞的問題。

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第二步就是進入水上音樂會頁面，選擇想觀賞的場次，再點擊「新增到我的錢包」領取電子門票，點擊「確定」後即成功搶飛。在「我的錢包」中能瀏覽已領取的電子門票，入場時在同樣位置打開門票使用，即可向活動入場處出示二維碼入場。

免費領票小貼士

每個帳戶同時可領取兩場「維港水上音樂會」門票，每場表演只可領取一套兩張即同一時間最多領取 4 張。如已使用部分門票後，就可以再次領取新門票。「維港水上音樂會」不設劃位，所以門票都是企位，因此想有更好的觀賞位置，就要提早排隊等候。而官方亦提醒，需在表演前 30 分鐘抵達會場。

「維港水上音樂會」搶飛連結（按此進入）