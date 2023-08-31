超強颱風蘇拉作為今年首個進入南海的超強颱風，對香港、台灣都帶來難以估計的影響，如最近有外遊打算或正安排班機回港的話，更有可能因惡劣天氣，影響航班情況。想知航班有沒有受到颱風影響，就要裝定「My HKG」App，或留意香港 3 大航空公司網站。



國泰：免費更改機票

由於颱風蘇拉的影響，國泰已在官網公布彈性機票安排。在 2023年08月30日或之前出票，往返香港的機票，如原定的旅遊日期在 9 月 1日至 9 月 2 日，國泰即豁免所有機票的重新訂位、更改航點的手續費用。

蘇拉颱風｜天文台料今日改發三號強風信號 3大天氣App追蹤風球

由於颱風蘇拉的影響，國泰已在官網公布彈性機票安排。在 2023年08月30日或之前出票，往返香港的機票，如原定的旅遊日期在 9 月 1日至 9 月 2 日，國泰即豁免所有機票的重新訂位、更改航點的手續費用。

蘇拉受到其他兩個熱帶氣旋影響，其移動路徑難以掌握，天文台前台長岑智明指，蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風。如擔心旅遊計劃受阻，好不容易到了機場才發現航班取消，可以到香港 3 大航空公司的官網上，查詢個別航班的狀態。

香港航空查詢連結（按此進入）

HK Express查詢連結（按此進入）

國泰航空查詢連結（按此進入）

1 App查詢航班狀態

另外，也可以使用「My HKG」App查詢航班最新情況，只要在 App 內按「航班搜尋」，再輸入機場、航班編號、航空公司或時間，就能了解該航班狀態。特別要留意往返機場的交通狀況，如掛 8 號風球，就算航班照常起飛，也能在 App 內了解前往機場的交通，看是否要更改交通方法或提早前往。