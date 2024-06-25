貓狗保養好重要！專家解構寵物保健產品+產品推薦

無論是人還是毛孩，坊間寵物的保健產品都越來越多，愛錫毛孩的寵主都想找有效又可信賴的寵物保健產品，今次特別為大家找來推出世界首款寵物NMN命活系列犬隻及貓隻配方，成立於香港數碼港的寵物健康品牌timeplus+代表Jack，解答一下貓狗服用及選擇NMN產品的問題！



問：貓狗服用NMN有什麼用？寵物NMN保健產品何時出現？

答：其實貓狗與人類一樣，隨著年齡漸長，體內NAD+水平也會不斷下降，令牠們的身體機能出現衰老的情況，而服用NMN可以大大幫助增加牠們的NAD+水平，讓寵物回復健康。我們timeplus+的團隊，就了解到不少寵主都關心他們寵物的健康，所以早在2018年就於香港數碼港成立，屬於全球最早一批研發寵物NMN保健產品的公司。

問：貓狗什麼身體狀況需要服用NMN？

答：一般而言，年齡較大的寵物都可能需要補充更多的NMN，而寵物貓狗一般約7歲便可視之為熟齡， 主人可以開始關注寵物需要哪方面的營養補充。

特別當寵物出現老化跡象，如擁有一些初老症狀：活動力下降，睡眠時間變長、胃口下降、是視力和聽力開始退化等，由於寵物無法單靠食物攝取足夠的營養及NMN，主人這時就可以考慮為毛孩提供保健品來補充NMN。

問：市面上不少寵物NMN保健產品，寵主挑選時有何要注意？

答：不同品牌使用NMN的製造方法或會有不同，市面上就有NMN產品會以成本最低的化學物合成，但這種產品的雜質過多，對寵物安全或許有影響。所以當主人挑選NMN保健品時，應注意其NMN原材料如何取得。其中利用生物酶法合成的NMN就具有濃度高，雜質低的優點。但由於大眾根本沒有辦法從產品包裝了解NMN的來源，因此建議首選產品要有通過權威機構認證和檢測，才可確保選購的產品對寵物安全。

好像我們的timeplus+ NMN命活系列，就早於2022年10月正式獲得加拿大政府衛生局和獸醫局註冊編號#，是世界首款寵物NMN產品通過政府專家審核。要知道加拿大是世界其中一個擁有最嚴謹的審批和註冊制度，我們timeplus+科學團隊在整個審批程序共提供超過200份的資質證明和科學文獻數據，由NMN的使用份量到所聲稱的每一個功效，都需要數據和文獻支持。經過長達近一年的審批期，才能成功通過加拿大衛生部和獸醫局的專家團隊審核，最終timeplus+命活系列合法地於加拿大銷售並受到監管。

同時timeplus+ NMN命活系列亦獲得香港寵物優質安健保障計劃（QPP）安全認證^，該計劃下寵物產品需要通過國際檢測公司SGS的獨立分析，包括重金屬及微生物含量測試，相關報告再交由香港專業獸醫審核及簽署。獲得QPP安全認證，說明我們timeplus+的產品安全性獲得專業獸醫認可。

至今timeplus+ NMN命活系列已於香港、澳門、台灣及加拿大有超過150間銷售點，我們更於Facebook設立「timeplus+寵物NMN 交流區」，讓寵主在主子服用我們的產品後直接分享評價，與其他寵主們分享寵物的健康心得，好開心我們都獲得用家的一致好評。

4. 寵物可以服用人類的NMN嗎？

答：的確不少客戶都有問我們這條問題，其實坊間人類食用的NMN品牌，其NMN的含量差異非常大，而寵物最合適食用的NMN份量需要按照寵物的體重來調配，如果讓寵物服用人類的NMN保健品，其實沒有安全性，亦沒有科研支持。所以我們建議寵物主人挑選寵物專用NMN產品，就可以對寵物安全更有保障。而我們timeplus+ NMN命活系列份量是基於科研成果調配，獲加拿大政府衛生局和獸醫局認可安全，對寵物更有保障。

3大寵物NMN保健產品推薦！

綜合以上答案，相信大家都了解到timeplus+出品的寵物NMN保健產品絕對可以值得信賴，而且有保證！以下就有其3大NMN 命活配方系列的保健產品介紹，總有一款適合你的毛孩！

「timeplus+ 犬隻NMN命活配方」

由澳洲GMP藥廠生產，適合20公斤以下及任何年齡的狗狗，特配 99.9%高純度NMN，有激活能量及耐力、緩解關節炎等各種炎症及保護心臟等功效，除了可以直接餵服藥丸，亦可以將藥丸打開撒入食物中。

「timeplus+ 犬隻NMN命活修護關節配方 [大型犬專用] 」

特別為體重高於20公斤大型犬而設的NMN配方，除加倍NMN份量，成份特配高純度葡萄糖胺，軟骨素和有機硫，有助關節維持健康功能，緩解關節相關痛楚，同時亦有強化軟組織保護心臟及增強免疫力等作用。

「timeplus+ 貓隻NMN命活配方」

與犬隻配方一樣特配 99.9%高純度NMN，合適任何年齡的貓貓，體重低於5公斤，每天可服用1粒，如高於5公斤，則每天需要服用2粒。

大家可以到https://www.thetimeplus.com/立即選購及了解更多！

資料來源：

# 加拿大政府衛生局和獸醫局註冊編號：NN.W0X8 / NN.O8X0

^SGS test results report ：# HKTFD2204888500

（資料及相片由timeplus+提供）