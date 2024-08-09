Dogalicious處方鮮食紓緩狗狗3大健康問題　天然無添加更健康安心

想必每位毛爸媽都希望毛孩健康快樂，不過隨着年齡漸長，器官慢慢退化，狗狗或會受到疾病困擾。腎病、胰臟炎和超重均是香港狗狗常見的健康問題，一旦確診，獸醫一般建議轉食有助紓緩病情的處方糧。但挑嘴毛孩未必適應，甚至拒絕進食，令主人大為頭痛。其實除了處方糧，大家不妨考慮近年流行的處方鮮食，由營養專科獸醫為毛孩設計合標準的鮮食餐單，確保牠能享受新鮮優質的鮮食，同時攝取所需營養。



坊間的處方糧雖符合狗狗的營養需求，惟人工添加物多，而且水分較低，對寵物而言未必是最健康的糧食。相反，處方鮮食的最大優點是能夠控制食物原料，無添加防腐劑與調味，相對較健康，適口性亦較高。榮獲《香港01》「人氣寵物鮮食品牌」大獎的狗狗鮮食品牌Dogalicious，針對香港狗狗常見的健康問題，推出由意大利帕杜亞大學動物營養學博士研製的3款狗狗處方鮮食，嚴選100%天然食用級食材，每日香港新鮮製造，絕無防腐劑，讓狗狗食得開心，主人放心！

腎臟護理處方鮮食：低磷、低鈉與低蛋白質 減少腎臟負擔

慢性腎病是狗狗最常見的腎臟問題，特別是老年犬。雖然這是無法根治的慢性疾病，但可以透過適當的營養管理以減輕症狀，減緩疾病惡化。患有慢性腎臟疾病的狗狗需要低磷、低鈉和低蛋白質的飲食Dogalicious腎臟護理處方鮮食選用優質蛋白質如豬肉、沙丁魚和雞蛋，富含具抗炎作用的Omega-3脂肪酸EPA和DHA，與天然抗氧化劑維生素C及 E，低鈉低磷配方同時減少對腎臟的負擔。餐單採用新鮮食材，比乾糧含有更多的水分，幫助腎臟排毒。

Dogalicious腎臟護理處方鮮食採用低磷、低鈉和低蛋白質配方。

胰臟護理處方鮮食：超低脂且容易消化 滿足毛孩能量所需

狗狗腸炎不適的原因眾多，其中常見有高脂肪飲食。長期食用高油高脂的加工食物有機會令胰臟發炎，繼而誘發胃炎、高血脂與淋巴管擴張等疾病。減輕胰臟炎症狀的理想營養管理為新鮮與均衡的低脂飲食，Dogalicious胰臟護理處方鮮食每卡僅含20克脂肪，配合含高蛋白質的火雞胸瘦肉、容易消化的藜麥和番薯，加上蘊含抗氧化劑的新鮮蔬菜和水果，與狗狗必需的脂肪酸亞麻油酸，滿足毛孩的一日所需的能量。

Dogalicious胰臟護理處方鮮食超低脂且容易消化。

體重管理鮮食：高蛋白質、低脂與高纖 減重兼防止反彈

香港狗狗超重問題常見，主因是卡路里攝取過量和運動不足。肥胖會增加狗狗患上癌症、糖尿病、心臟病等嚴重疾病的風險，同時增加關節負擔，不利關節健康。Dogalicious體重管理鮮食是專為超重狗狗設計，高蛋白質、低脂肪與均衡纖維組合而成的營養配方，令狗狗產生飽腹感，同時確保身體正常運作及達到最佳消化效果。遵循飲食餐單的狗狗每周可以減約1%的體重，並防止體重反彈。

Dogalicious體重管理鮮食是專為超重狗狗設計，高蛋白質、低脂肪與均衡纖維組合而成的營養配方。

立即了解更多Dogalicious處方鮮食，透過飲食管理令毛孩更健康！

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