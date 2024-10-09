愛協世界動物日5大活動推介｜寵物攝影／按摩／繪畫　附報名詳情

世界動物日｜愛護動物協會｜每年10月4日是世界動物日，希望藉著這一日宣揚關愛動物、促進動物福祉的訊息。為慶祝世界動物日這個極具意義的日子，香港愛護動物協會將會在10月19日舉辦同樂日籌款活動，現場除了可以拍攝寵物證件相，還有寵物按摩的工作坊，想知道有什麼精彩活動，立即看介紹！



可以帶毛孩去美美的拍照。（愛協圖片）

愛護動物協會於10月19日將會在青衣中心舉辦「世界動物日慶祝活動」，當天有5大重點活動，分別是「寵物攝影活動」、「寵物證件相」、「寵物按摩」、「訂製寵物波鞋」、「訂製寵物設計商品」，現場還有大量動物主題打卡位，不妨帶毛孩一起到現場，度過一個愉快的午後。

愛協世界動物日慶祝活動推介【1】Nelson 寵物攝影活動

寵物攝影師Nelson深愛寵物。而他將與Daily Floret合作製作花海背景，為參加者的寵物拍攝照片。

費用：港幣$300(1寵物)＊包括5張精修相片



也可以拍寵物證件相。（愛協圖片）

愛協世界動物日慶祝活動推介【2】Ganbatte寵物證件相

以創意攝影著名，GanbatteHK將為參加者的寵物拍攝證件相。

費用：港幣$180



有專業團隊幫寵物按摩。（愛協圖片）

愛協世界動物日慶祝活動推介【3】Momo Massage 寵物按摩

深受寵物愛戴的Momo寵物按摩團隊為參加者的寵物進行按摩。資深寵物按摩治療師及IBHGU寵物復健培訓總監李意鳴 (ADA老師)及毛毛按摩學園高級導師Thomas老師將參與這次活動。每一節包括為寵物進行寵物斷症後按摩。

費用：港幣$120

每節時間：25分鐘



大受歡迎的寵物波鞋！（愛協圖片）

愛協世界動物日慶祝活動推介【4】訂製KIBO寵物波鞋

製獨一無二的 KIBO 波鞋，並由畫家即場於波鞋上繪畫愛寵！當中的 20% 收益將撥捐愛協。

手繪寵物商品（愛協圖片）

愛協世界動物日慶祝活動推介【5】訂製Club Third寵物設計商品

畫廊Club Third的畫家及設計師 Cath Love 會提供客製化寵物商品設計服務。當中的20%收益將捐到愛協。

現場設有不少打卡位。（愛協圖片）

部份活動的收益扣除開支後將會撥捐愛協，以支持拯救動物的醫療和日常開支。活動更得到寵物食品品牌Burns冠名贊助，所有參加者將獲贈精美禮品包（數量有限，先到先得），而 Burns亦會將收益的30%捐到愛協。

愛護動物協會-世界動物日慶祝活動

日期：2024年10月19日（星期六）

時間：早上11時至晚上6時

地點：愛護動物協會賽馬會百周年中心（青衣中心青衣長輝路38號）

報名及詳情：https://www.spca.org.hk/zh-hant/world-animal-day-celebration/

