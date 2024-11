毛孩爸媽必讀！幼貓幼犬飲食4大誤區　獸醫教你正確飲食技巧

迎接幼貓幼犬回家固然令人興奮,各位毛孩爸媽準備好迎接新生命了嗎?相信各位主人都想給予毛孩最好的生活及最健康的飲食,但是大家有否意識到,有些你以為對寵物有益的行為,實際上可能對牠們造成傷害!以下由獸醫Dr Angel Ngo分享4個幼貓幼犬飲食的常見誤區,讓大家不再一知半解,一齊做個精明的寵物主人!



均衡飲食是毛孩健康中非常重要的一環,而初生貓犬具特殊營養需求,選擇寵物糧時需特別注意,若隨便餵食糧食或人類食物,隨時導致嚴重健康危機!即看以下4個幼貓幼犬飲食原則和禁忌,守護毛孩健康。

1. 餵食人類食物更有營養?

有時候,主人可能會想和毛孩分享食物,有的認為人類食物的營養價值較高,或是於毛孩討食時心軟餵食。無論是甚麼原因,這小小的舉動原來隨時損害毛孩健康。

要知道,貓狗的營養需求和人類不同,尤其需要氨基酸、脂肪酸、碳水化合物、維生素與礦物質等營養素,其中營養素的來源和比例亦特別講究。Dr Angel 提到,貓、狗和人類有著不同的營養需求,例如貓狗可以自行合成維他命C,而人類則必須依賴飲食攝取。另外,貓咪的飲食中需要足夠的牛磺酸,否則可能會導致心臟病,甚至影響視力。相反,人類食物含過多脂肪、鈉和糖,不只有機會增加毛孩患上糖尿病或肥胖的風險,部分食物如洋蔥和大蒜會破壞紅血球,並造成貧血;朱古力和提子乾等食物更有機會令貓狗中毒,出現抽搐,腎衰竭等嚴重症狀,甚至死亡。

初生貓犬出生的首月為哺乳期,其自身抗體與消化系統仍處於發育階段,免疫力與營養關鍵源於母乳及胎盤中的母源抗體。若欠缺母乳支援,便需要使用專屬犬隻或貓咪母乳替代品。但主人們要留意,一般人類飲用牛奶中的乳糖成分太高,有機會令幼貓幼犬肚瀉。主人可選擇一些專門為幼貓幼犬設計、不含澱粉質的奶粉,以保護牠們脆弱的腸胃。Dr Angel提醒;斷奶分為兩個階段:3至4週時開始慢慢引進固體食物;在10週前斷奶。主人可以趁這段時間,在寵物的牙齒生長的時候,開始選擇餵食適口性更高的濕糧,以滿足寵物的食慾和營養需求。

2. 幼貓幼犬可以進食成年貓狗的糧食嗎?

有些多貓或多狗家庭的主人為了方便,並無特別為幼貓幼犬準備專屬寵物糧,而將現有的寵物糧餵給幼貓幼犬,這樣又是否可行?事實上,幼年期和成年期貓狗對營養的需求截然不同,糧食也自然有分別。幼貓幼犬需要更多的營養來支援成長,加上牠們每餐的進食量比較小,所以幼貓幼犬糧的營養含量一般比成年貓狗的高。

Dr Angel提到,未夠6個月大的幼貓幼犬,需要更頻繁地進餐。由於它們的胃較小,而且對葡萄糖的需求量較高,尤其是當它們的葡萄糖在肝臟中的儲存和身體合成葡萄糖的能力尚未完全成熟時,所以每天需要進食4至6餐,就像人類嬰兒也需要不斷飲奶一樣。當中玩具品種的犬隻特別容易出現低血糖,主人需多加留意。此外,幼貓幼犬的免疫系統發展尚未成熟,免疫力需要提升。發育中幼貓幼犬的咬合力和下顎尚未發展完全,因此更適合進食細小、特別設計的乾糧,直接餵食顆粒較大的成年寵物糧,可能會造成進食、消化困難。

值得注意的是,幼貓幼犬成長速度驚人,當牠們成年時,便不再需要進食熱量較高的幼貓幼犬寵物糧,否則有機會增加肥胖和關節炎等風險。貓狗成年的時間不一,幼貓在12個月時便進入成年期;不同體型的幼犬進入成年期的時間也不同:超小型品種(4kg)和小型品種(5至10kg)均在8-10個月步入成年期,中型品種(11至25kg)為12個月,而大型品種(26至44kg)需要長達15個月。市面上有為不同體型的犬隻而設計的糧食,不同體型的幼犬可根據相應的成年期轉食成犬糧。針對毛孩不同時期的營養差異而餵食合適的寵物糧,才是真正呵護愛寵。

3. 只餵食乾糧或濕糧可以嗎?

雖然只餵食其中一款糧食是可以的,但其實乾濕換餵也不錯!乾糧和濕糧各有好處,不能互相替代。乾糧表面帶磨擦的質地能抑制牙垢形成。而且乾糧不容易變質,即使主人外出上班,寵物仍可以自由進食,因此成為家中必備的寵物糧。另一方面,濕糧水分含量高,加上豐富的優質蛋白質與高適口性,有助毛孩更易吸收營養與補充水分。濕糧對斷奶期的幼貓幼犬尤其重要,由於牠們的牙齒和免疫系統尚未發展完全,柔軟的肉塊更易咀嚼,當中的適量的維他命C、E與Omega-3為成長期幼貓幼犬的健康把關。主人可以考慮以乾濕換餵的形式餵食,在日間放置乾糧,晚上再餵食濕糧,加倍呵護!

4. 肥嘟嘟等於可愛嗎?

毛孩肥嘟嘟看起來雖然可愛,但過度肥胖會影響健康,有機會導致軟骨磨損,造成因關節疼痛而減少活動,陷入肥胖的惡性循環。各位毛孩爸媽應從小開始,定期記錄寵物體重,若察覺貓狗有超重跡象,可考慮進行飲食控制,將食物分成小份多餐。並以寵物糧包裝上的指引作為份量準則、再根據寵物的體況作出調整。個別動物可以因為不同基因/新陳代謝、運動量、有否進行絕育等因素而有不同的身體狀況。另外,主人亦應抽時間與毛孩運動或遊戲,以維持健康體重。Dr Angel提到寵物的代謝率和飽足感控制會受到不同的遺傳因素影響,以致體內脂肪累積。因此,所有產品或餵食指南都不能一概而論,寵物必須定期重新進行評估,咨詢獸醫,並進行相應調整。

Royal Canin用心守護幼貓幼犬健康需要

主人想為愛寵的飲食健康把關卻無從入手?Royal Canin將寵物的健康放在第一位,真正了解牠們真正的營養需要,以50年對貓狗飲食的鑽研,與你攜手守護幼貓幼犬的幸福。

Royal Canin 的幼貓幼犬營養系列適合初生至12個月大的幼貓幼犬進食,當中含有維他命E專利抗氧化複合物,幫助免疫系統尚未發展完全的幼貓幼犬提升抵抗力,而且豐富蛋白質有效支持其消化道健康,滿足成長需要。另有中型和大型幼犬營養配方,支持不同體型犬隻的健康需要。主人可考慮以替換形式餵食濕糧給離乳貓犬,透過香氣提升食欲和幫助補充水分。

幼貓幼犬腸胃敏感並不罕見,當發現毛孩身體出現異常,應立刻咨詢獸醫。若經診斷後發現有腸胃問題,主人可考慮餵食幼貓/幼犬腸胃處方糧和罐頭。此系列為獸醫處方產品,富含益生元的高消化配方有助維持幼貓幼犬的腸胃健康。高纖維配方有助幼犬調節腸道蠕動及維持正常活動的能量水平;高能量配方則能給予幼貓成長所需的營養。無論是罐頭的慕斯質地,或是專為幼貓幼犬設計的乾糧,均能幫助幼貓幼犬從流質母乳過渡至固體食物。

為了能更好照顧寵物,前往獸醫診所時,大家可以向獸醫諮詢有關幼貓幼犬生長圖的資訊。通過在生長圖上記錄一系列體重測量,我們可以追踪幼犬幼貓的生長情況,並判斷牠是否正常發育。幼犬幼貓應每隔2至4週量度體重,直到六個月大。此後,應每隔三個月至少量度體重一次。餵食Royal Canin產品並配合獸醫的指導,定期記錄寵物的體重,有助追蹤其發育狀況,確保牠們健康成長。

幼犬幼貓應每隔2至4週量度體重,直到六個月大,其後每隔三個月至少量度體重一次。大家可通過在生長圖上記錄一系列體重測量,追踪毛孩的生長情況,並判斷牠是否正常發育。

餵飼幼犬和幼犬營養 | Royal Canin HK

VetiVa Center for Animal Wellness獸醫Dr. Angel

參考資料:

1. Dämmrich, K. (1991). ‘Relationship between nutrition and bone growth in large and giant dogs’. The Journal of Nutrition, 121(11 Suppl), S114-121. https://doi.org/10.1093/jn/121.suppl_11.S114.

2. McMichael, M. (2005). ‘Pediatric emergencies’. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 35(2), 421–434. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2004.10.004.

3. Remillard, R. (n.d.). Practical Nutritional and Dietary Recommendations: Minimizing Clinical Aspects of Orthopedic Diseases.

4. Streiff, E.L., Zwischenberger, B., Butterwick, R.F., Wagner, E., Iben, C., & Bauer, J.E. (2002). ‘A comparison of the nutritional adequacy of home-prepared and commercial diets for dogs’. The Journal of Nutrition, 132(6 Suppl 2), 1698S–700S. https://doi.org/10.1093/jn/132.6.1698S.

(資料由客戶提供)