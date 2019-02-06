【豬年到】被煙花爆竹聲嚇到失禁？　9個準備讓狗狗平安度過

煙花炮竹的巨響聲，會觸動動物神經。雖然香港每年只有幾次煙花發放，但仍應加倍注意留神，別讓這些聲音影響到家中寵物的情緒。如果你住近維港，又或是在鄉郊居住，在過年過節煙花炮竹聲出現前，便應預先作好準備，免得家中寵物不安失控。

狗狗很容被突然而來的巨響嚇壞，引起情緒緊張等問題。（VCG）

煙花、爆竹可以為人類帶來娛樂，凝聚歡樂的氣氛，但對寵物來說卻是一場可怕的噩夢。貓有極其敏感的耳朵，所以煙花產生的巨響會容易令牠耳朵受損；而狗狗也面對同樣問題，面對這些噪音巨響，牠們的本能反應就是逃避，包括挖掘地洞、四處狂奔，甚至是突破家門、圍欄、窗戶等等。結果寵物極容易在人們沉醉於歡樂氣氛時走失，又或是躲在一旁，甚至是在家中亂竄，以及全身顫抖、失禁遺尿。

【1】 頸圈和晶片資料準確

為免你的寵物因突然而來的巨響而嚇得逃跑，請確保牠們的頸圈上有電話號碼和住址。如已有晶片的話，請確保晶片內的資料是最新。

替寵物植入晶片和戴上名牌，是防走失的第一步。（VCG）

【2】 別帶寵物去看煙花

煙花表演是不適合任何寵物觀看的，如果你家的寵物本身就膽子小，煙花巨響一定會令牠們更加驚怕，因此還是別靠近煙花發放的位置了。如果家中靠近維港，煙花巨大的聲音也可能會嚇怕毛孩，也應小心留意。

煙花爆竹聲響很大，會刺激到寵物的聽覺，亦影響到牠們的情緒。（VCG）

【3】 給予安靜的空間

針對煙花發放的巨響，既然這是一早知道時間的事，那麼可以的話，可預先將家中寵物安置在一個寧靜的空間內，以免噪音影響到寵物的情緒。

【4】 提早遛狗散步

如果你有每天遛狗的習慣，那麼請提早遛狗。縱然晚上可能天氣會涼快些，但仍應避晚在煙花表演時帶狗狗出街散步。而且，提早帶狗狗散步的話，可以讓狗狗發洩多餘的精力，當狗狗回家後會因疲倦而感到放鬆，那麼便不會這麼容易被窗外的煙花巨響所嚇怕。

帶狗狗散步的時間應作調節，避開煙花發放和多人外出的時段。（VCG）

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【5】 播放柔和的音樂

如果你家靠近發放煙花的位置，沒法避開的話，可在家中替狗狗播放些柔和的音樂，讓牠情緒平伏下來。

用柔和的音樂讓狗狗心情平伏下來。（VCG）

【6】 替寵物補水

寵物在恐懼時，可能會因緊張而心跳加速，並出現喘氣的情況，而且牠們也會想把自己藏起來，躲避這山崩地裂的巨響。縱然寵物想躲起來，還是應及時替牠們補水，以平伏牠們的心情。

記得準備室溫水給狗狗飲用，這也能替你抒緩緊張的情緒。（VCG）

【7】 使用工具讓穩定情緒

就像寵物怕行雷一樣，可使用一些緊身的衣物，令寵物在溫暖和有持續壓力下，平息牠們的焦慮、恐懼和不安心情。

坊間的「打雷衣（ThunderShirt）」能緩解狗狗緊張情緒，但實際情況是因狗而異。（Amazon）

【8】 用零食玩具去分心

零食、骨頭、咀嚼玩具、貓咪薄荷，總之一切令寵物心情好的零食或玩具，都應準備好，以分散你寵物的注意力，讓牠們平伏下來。

準備一些能令狗狗分神的玩具或食物，狗狗便不會再注意著窗外的煙花聲。（VCG）

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【9】 待在家裡

和家中寵物好好一起待在家裡，以度過這可怕的煙花夜。這可以讓寵物及時得到安慰，也避免了容易走失的情況。

待在狗狗身邊，有主人在旁，狗狗便不會太注意巨響聲。（VCG）

害怕突然而來的巨響，是所有生物的本能。當面對害怕煙花爆竹巨響聲的狗狗時，寵主可以裝作若無其事，藉著給狗狗零食或玩具去分散狗狗注意力。那麼狗狗會逐漸覺得「這些巨響沒什麼可怕的」，而且「還可以得到好處（有零食或陪玩）」，從而正面強化狗狗對煙花爆竹巨響聲的聯想，久而久之狗狗就不會那麼害怕煙花爆竹巨響了。