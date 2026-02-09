【金毛尋回犬】想保持毛髮光澤飄逸亮麗　飲食要注意...

金毛尋回犬所以能成為最受人歡迎的寵物犬，除了是因為牠那陽光的性格，帶著微笑的表情、熱情奔放的個性外，還有牠那一身柔順光澤的毛髮。但如何才能保持金毛尋回犬那光澤毛髮，卻是許多鏟屎官的苦惱。《香港01》搜羅了令金毛毛髮保持亮澤的3大原則，只要遵守得宜，金毛自然明麗動人！



基本上金毛尋回犬有深金色、淺金色、奶油色和黃金色。在陽光底下，奔跑起來皮毛就像是流動的水般，尤其是黃金色的金毛，金光閃閃，如金黃色的秀髮般，相當吸引人，令人眼前為之一亮。（VCG）

想金毛一身毛髮漂亮滑順，海鮮不能亂碰。因大多數海鮮裡含有胺，容易令金毛引發過敏性的皮膚炎，或出現煩躁不安，或全身痕癢。當金毛亂咬甚至摩擦牆壁，便容易造成毛髮脫落。（VCG）

勤梳毛：不論是什麼狗狗的品種，勤梳毛都能替狗狗去掉多餘的死毛，防止毛髮打結，促進血液循環，增強皮膚抵抗力。而梳毛也有助狗狗舒緩疲勞，也是增進人寵感情的好方法。（VCG）

可以的話，最好早晚各梳毛1次，每次約5分鐘。而梳毛應先由頸部開始，由前往後的去梳，在梳完一側後，再梳另一側。還有就是金毛有兩層毛髮，應一層層的去梳理，把表層的長毛髮梳理後，翻起來把底層毛也進行梳理。（VCG）

Tips：挑選梳子時以針梳和直梳較佳，梳毛時動作應柔和，不能使用暴力，否則容易弄痛金毛。在梳毛時也應留意狗狗的皮膚，正常潔淨是帶粉紅色，如出現紅點或濕疹，則可能患有寄生蟲、皮膚病或過敏等，便要及時治療。（VCG）

均衡飲食：時刻留意金毛的飲食要均衡，不但可以促進毛髮生長，也能令肌膚健康，毛髮時刻保持光澤。維他命E和D相當重要，因維他命E具抗衰老、抗氧化作用，保護細胞膜的完整，維護皮毛健康。而維他命D則令骨骼正常鈣化，促進腸道，令生長出來的毛髮更亮麗。（japanservicedogassociation@instagram）

充足的蛋白質能夠保障金毛毛髮的生長質量，讓毛髮生長得更快、也更結實，不容易出現斷毛，還可改善毛髮分叉的問題。在食物選擇上，可多挑選藻類、蔬菜、瘦肉、熟蛋黃等，而糖粉、鹽粉較高的食物要避免，澱粉質食物也可免則免。（goldenretrievers@instagram）

Tips：餵飼單一食品，容易使狗狗缺乏維他命和微量元素，因此餵飼食物要經常作出變化，以補充不同的所需營養。另外，多帶金毛尋回犬外出曬太陽，也是令金毛的毛髮亮澤的方法。（VCG）

清潔皮屑：皮屑是正常的新陳代謝，但由於金毛毛髮很多，皮屑也會較嚴重。要好好處理皮屑，替金毛洗澡是最直接的方法。基本上夏天時每兩周一次，冬天時每個月一次已足夠，太過頻繁反而可能破壞狗狗毛上的油性保護層。（goldenretrievers@instagram）

使用專用的洗毛精，能更有效的洗去金毛皮膚上的皮屑。而洗澡時要讓泡沫停在狗狗身上幾分鐘，才能充分發揮作用。（goldenretrievers@instagram）

Tips：要留心人用的洗髮水許多時對狗狗來說都不適合，容易出現過敏現象。另外，許多時具殺虱成份的洗毛精，都會令狗狗洗澡後皮膚更加乾燥，使用時要多加注意。（goldenretrieversworld@instagram）