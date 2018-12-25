聖誕長假期24小時獸醫診所名單　寵主睇定有備無患

聖誕臨近，一般獸醫診所會在公眾假期休息，若遇上寵物突然出意外感到不適，延誤治療是相當危險的事。《香港01》記者致電查詢，整理出在聖誕期間仍會應診的獸醫診所名單，方便寵主以備不時之需。
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要使用24小時寵物獸醫診所前，亦應先致電預約，該保可即時得到診治。（VCG）
當寵物生病或出意外時，寵主當然是心急如焚，希望盡快帶愛寵求醫。但各位要留心，縱然是24小時提供服務的獸醫診所，許多時都是要先預約。有些獸醫診所，更是不接受沒有預約的急症，大家要留心。
香港
愛護動物協會灣仔總部（SPCA）
地址：香港灣仔運盛街5號
電話：2802 0501
診金：$1300元
方舟動物醫院
地址：香港西營盤水街25-35號樂新大廈地下及1樓1號舖
電話：2549 2330
診金：1200元
東區動物醫院 / 動物緊急醫療中心
地址：香港筲箕灣道256號地下
電話：2915 3999 / 2915 7979
診金：850元
Pets Central (北角)
地址：香港北角渣華道66號
電話：2811 8907
診金：788元
香港專科獸醫醫院 (VSH)
地址：香港灣仔灣仔道165-171號樂基中心1樓
電話：2408 2588
診金：1200元
西區獸醫診所
地址：香港西營盤皇后大道西303號
電話：2858 2211
診金：500元
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寵主可把聯絡電話記底，以備不時之需。（VCG）
九龍
動物醫療中心
地址：九龍旺角勝利道16號D地下
電話：2713 4155
診金：600元
紅磡獸醫診所
地址：九龍紅磡黃埔新村民泰街30號地下
電話：2330 7566
診金：1200元
城大太平道動物診所
地址：九龍何文田自由道7號地下B舖及1樓
電話：3650 3000
診金：1000元
非牟利獸醫診所 (NPV)
地址：九龍太子基隆街24、29、77、79號
電話：2393 2070
診金：520元
麥花臣動物診所
地址：九龍旺角洗衣街26號興業樓地下
電話：2781 2386
診金：800元
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在專業的獸醫診斷下，你的愛寵很快便會康復過來。（VCG）
新界
維多利寵物診所
地址：新界元朗民合徑8號幸福樓二期地下11號舖
電話：2477 8929
診金：600元
大圍珍禽異獸及寵物醫院
地址：新界大圍積信街69-75號地下C及D
電話：2687 1030
診金：850元
仁心動物診所醫療中心
地址：新界大圍城河道23號城河樓地下
電話：2688 0840
診金：500元
大埔仁德動物醫院
地址：新界大埔寶鄉街42號地下
電話：2638 2869
診金：500元
電話：9855 7529
診金：600-1000，另加交通費300-800，視乎地區而定
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聖誕是普天同慶的日子，寵物們要身體健康呀！（VCG）