棄龜放生水池因太餓互咬　兩棲會接收歷來最多龜

香港兩棲及爬蟲協會去年年底，於將軍澳坑口文曲里公園接收了逾80隻水池龜，數目為該會歷來一次過接收水池龜當中最多。據悉，這批龜隻並非公園飼養，均屬市民棄養。 協會義工表示，不少人選擇公園水池作棄龜地點，以為龜龜能輕易適應新環境，但事實上公園水池非並為棄龜而設，故並無職員餵飼。以今次為例，個別接收得來的龜隻身上有被咬痕跡，疑因太餓互咬所致：「市民放生就等於放死。」

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是次兩爬協會接收了逾80隻水池龜。（植加佑攝）

最大批水池棄龜

香港兩棲及爬蟲協會去年11月8日（四）在將軍澳坑口文曲里公園，接收市民棄養在水池的龜隻。據協會義工Kenis表示，過去曾接收香港各區水池的棄龜，「平均每年一、兩次，視乎領養情況而定。」過往最大規模的收龜行動接收了八十隻棄龜，而這次原本預計會接收約50隻棄龜，結果棄龜的數量竟逾80隻，打破了紀錄。

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協會今次接收了逾80隻水池龜。（植加佑攝）

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最離譜將陸龜放水池

Kenis表示，水池最常見的棄龜是巴西龜，其次還有草龜、斑龜：「以前遇到一個好過份嘅個案，有人將陸龜放入水池，其實陸龜唔應該長期浸喺水，有機會出現腎臟問題、肺炎，而呢個個案最後都救唔返。」水池不單有棄龜，還有被遺棄的水魚，「公園負責人之前見到有三隻水魚，不過清池只係搵到一隻。」

龜隻迫爆膠箱。（植加佑攝）

放生等於放死

水池如果有不同品種的龜、水生生物一起棲息，情況有如混養，有機會因為性格不合而互相攻擊。這次救獲的水池龜，亦有一隻頸部受傷，懷疑被其他龜攻擊所致。

Kenis指，部份市民認為水池環境優美，能為龜隻提供合適的居住環境，故把龜隻棄於水池裡。可惜，水池實際上並非為龜隻而設，未必有工作人員餵飼：「佢哋連最基本嘅食物都無，點樣喺個水池度生存呢？佢哋可能太肚餓，於是互咬，咬到啲手腳、頭爛哂。市民放生就等於放死。」

龜頸上有傷口，疑互咬所致。（植加佑攝）

「棄養喺水池，絕對會影響牠們健康。」水池的水質亦未必適合龜隻居住。Kenis表示大部份水池龜的健康狀況亦不理想，而牠們最常見的健康問題是肺炎及眼睛感染，「唔排除啲龜本身有病，當市民放咗啲病龜入池，可能會出現交叉感染，令到其他龜都有問題。」

當天接收的水池龜，約三分一都有反殼問題，Kenis認為跟沒有妥善照顧有關，「可能住喺個擠迫嘅環境，水又唔夠，曬太陽又唔夠，其實佢反殼係代表身體唔健康。就算之後畀返足夠嘅水同太陽，都唔會改變到呢個問題。」

水池龜健康狀況欠佳。（植加佑攝）

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棄龜反饋自然

80多隻棄龜被協會運往元朗「小蜜蜂農莊」，委以「新任務」。農莊對外事務主任Sunny表示，莊內水池經常會出現「福壽螺」，侵害農作物。經測試後，發現巴西龜喜歡進食福壽螺，故與協會合作，希望透過天然的方式，除去對農作物有害的生物。不過，Sunny亦表示棄龜乃不負責任的行為，呼籲市民不應在水池棄龜。