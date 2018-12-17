貓咪舌頭原來藏高科技？　新研發梳子靈感竟來自貓舌

家中的貓咪，不是在睡覺，就是在舔毛。但舔毛真的能清潔身體嗎？科學家最近便有報告指出，原來貓舌頭藏著大秘密，令牠們在清理毛髮時能事半功倍。

根據《美國國家科學院院刊》（PNAS）上發表的論文，貓咪舌頭上長著細長又彎曲的小倒勾刺，這不僅可以清潔毛髮，還可將唾液帶到毛髮上，當水分蒸發時更能為身體降溫。就是這種細緻的生物結構，啟發了科學家們去研究作為新的梳子設計。

研究指貓咪一天可以花4 分之1時間來清潔他們的毛髮。（VCG）

喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的生物工程師，就是此論文的作者David Hu教授說：「貓咪的舌頭，就像一把非常聰明的梳子」。這些生長在貓咪舌上的刺，可稱為「乳突（papillae）」，是大自然微妙而聰明的設計，並為新刷子TIGR（Tongue-Inspired Grooming）提供了靈感。TIGR的原理與貓咪刺突狀結構相似，可輕鬆清除散亂在物件表面上毛髮。

原來貓咪舌頭設計巧妙，所以理毛時總是梳得貼貼服服。（VCG）

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舔毛大秘密

或許大家已在家中看過貓主子舔毛無數次，不過有沒有留意到，當牠用舌頭替自己梳理毛髮很輕鬆自如，但試圖用舌頭梳理毛毯時，卻一直被勾住，這當中究竟藏著什麼被人忽略的奧秘呢？David Hu教授的其中一位博士生Alexis Noel，便在看到貓咪理毛時得到啟發，並深入研究貓咪用舌理毛的原理。原來這裡有著科學家們一直沒有注意到的生物力學。



貓咪每天都在舔毛，但你有留意過牠的舌頭嗎？（VCG）

倒勾能更靈活解打結

David與Alexis組成研究小組，並展開具科學性的研究。他們從6種貓科動物舌頭中觀察，透過微型電腦掃描儀仔細觀察乳突，發現乳突的方向並非固定不動。在拍攝短毛家貓理毛的高速攝影影片顯示，當貓舌頭碰到毛皮打結處時，乳突會轉動。這種轉動能讓小刺可探入糾結的毛髮深處，從而解開糾纏在一起的毛髮。這樣靈活的設計，不只能清潔外層毛髮，也能清理緊貼皮膚，有如羽絨般的濃密內層絨毛。研究人員也發現，貓咪理毛時，由舌頭施加壓力極細，但卻已能清潔到皮膚表面。

貓舌頭啟發了新梳子的設計方向，究竟貓主子還有什麼大能呢？（Getty Images）

在知道貓舌的秘密後，研究小組便聯想到人類的梳子。要知道人類的梳子，已有近萬年的歷史，其間一直變化不大。但如今藉著貓舌的設計原理，卻有望研發出更好的梳理工具。TIGR就是綜合研究出來的成果，研究人員用一種矽基聚合物，並以3D列印出約為兩根手指大小，並具彈性的小梳子。梳子上的小刺，就像是放大版的貓舌乳突。TIGR和普通梳子作比較，當處理尼龍毛皮糾結能力時，用TIGR明顯不必那麼用力，而且能梳開更多糾結。只要用TIGR輕輕一抹，就能清掉髮梳上的掉落毛髮。

貓咪在舔毛毯時，會出現勾著的情況。（Getty Images）

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未來研究新方向

TIGR柔軟而靈活的特性，可提供些更接近貓的清理原理，可以大膽地說，TIGR是生物靈感設計的完美例證。而蒙大拿州仿生學研究所的設計總監Megan Schuknecht則表示：「貓咪在我們身邊已經有數千年，但從來沒有人想過要這麼近距離地觀察牠。」

不久將來，貓咪也有新刷子可用。（Getty Images）

當然，這產品也可以回饋提供靈感的貓主子，因為TIGR可為貓咪提供接近自己洗刷的感覺，令牠們更為受落。除了梳理外，亦可在不須剃掉貓毛的情況下，輕易為牠塗藥或潤膚霜。研究小組指，TIGR現時仍有很多地方需要改進，還沒有準備好大規模生產，但已經申請了專利。有望在不久將來面世，成為令人耳目一新的梳子。