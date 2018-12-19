家中主子慣用手是哪隻？　專家指慣用左手貓咪特別兇

你自認是標準貓奴嗎？那麼你能回答出，家中主子是否左撇子？ 有研究小組指出，貓咪也有慣用手，而據早前的研究指，貓咪的慣用手竟然是和性別有關？而新報告更指，慣用手和貓咪性格密不可分。

以人類的情況來說，接近90%的人都是習慣使用右手，那麼家中的主子呢？是否也一面倒的是右撇子呢？早在2009年時，Animal Behaviour雜誌已刊登了專家們的實驗統計，並分析出這樣的一個結果，就是認為貓咪明顯也有偏好使用右掌或左掌的情況。而這種偏好是會依性別而不同。

右手拿東西，你是母貓？（Getty Images）

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或許大家都會好奇，究竟專家們如何判斷貓咪是慣用左手還是右手呢？原來英國Queen's University Belfast的研究小組，在實驗中針對44隻家貓來做研究對比，其中24隻為雄貓，20隻為雌貓，觀察地點則是每隻貓咪的家中，以免貓咪情緒不隱定，影響實驗結果。實驗時安排了3個任務，要主人去觀察貓咪的行為：

我不伸手，不讓你做調查！（Getty Images）

【1】當貓咪踏入貓砂盆時，會先用哪隻腳掌先踏上？

【2】貓咪下樓梯時，會用哪隻腳掌先行？

【3】當貓咪躺下時，身體是朝哪個方向？

同時也要求主人，將吞拿魚塊放到小瓶中，觀察貓咪會用哪隻手伸到小瓶內。

主子表示牠只想休息，別管什麼實驗。（Getty Images）

實驗結果：男左女右？

從觀察結果得出，將近四分之三的貓咪是有慣用腳掌的行為，但就沒有明顯是用左掌或右掌的傾向性。即是出來的結果，左掌和右掌的數字平均，不過卻有另一個明顯傾向性，就是雄性貓咪慣用左掌，而雌性貓咪則傾向使用右掌。

雖然有這統計結果，但研究人員尚未了解這種現象如何發生，以及為何會發生。縱使有專家指這是「與荷爾蒙有關。」，但未能有更多數據去支持。

貓咪情緒很穩定，是用右手的！（Getty Images）

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慣用左掌貓咪特別兇？

除了有性別因素外，研究人員亦提出另一個結論，就是認為貓咪的慣用掌，是與其性格有關。與慣用右掌的貓咪相比，慣用左掌或是無明顯慣用掌的貓咪，都更容易顯現出緊張害怕的神態。即是說慣用左手的貓咪，受壓能力較低，容易出現焦慮，而這些負面情緒，便令貓咪容易出現暴躁行為，且顯得特別兇惡。

當然，這得出來的數據都是比較主觀，因為是藉主人提供的資料，未夠客觀全面。

貓咪是否在想用左掌還是右掌先落樓梯呢？（GettyImages）

研究人員希望從慣用手與性格方面作深入研究，如果能證實的話，將能為動物福利帶來極大的好處。例如收容中心可透過快速測試來確認貓的慣用腳掌，如果貓是左撇子，便讓牠有更獨立的空間環境，避免出現更焦慮的情況。

現時一切尚未有答案，仍待有更多數據去支持。但你是否已知家中主子的慣用手是哪隻呢？還不快快去觀察主子！