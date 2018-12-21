【寵物節2019】7間灣仔會展附近寵物友善餐廳　行到攰充電無難度

有寵物工展會之稱的「香港寵物節暨國際寵物用品博覽」於2019年1月18至20日，一連三日假會展舉行。 各位寵物主人又是時候帶家中毛孩到場「掃貨」，如果行到攰想充充電，未必每間餐廳都可攜同狗狗一起進餐。因此，《香港01》特地搜羅了7間位於灣仔會展附近的寵物友善餐廳，讓大家不用再四處奔波。

「香港寵物節2019」將於2019年1月18至20日在香港會展舉行。

以下幾間推介餐廳距離會展路程僅10分鐘，毋須乘搭任何交通工具，但要注意，狗狗與主人只能在露天座位進餐。

(1) FRITES Belgium on Tap 地址︰灣仔港灣道28號灣景中心1樓6號舖 電話︰2877 2422 營業時間︰星期一至日（11:45am - 12am）

餐廳主要供應比利時菜，如歐洲菜中常見的青口及即炸粗薯條等。飲品方面有多款不同啤酒，包括各個比利時品牌啤酒。場內約有10張室外桌子，可容納數十人。

(2) The Hop House Pub & Grub 地址︰灣仔港灣道28號Brim 28灣景中心1樓14號 電話︰3100 0545 營業時間︰ 星期一、三、四、六、日（11am - 12am） 星期二、五（11 am – 1am）

如果想吃富美國特色的菜式及小酌數杯，這家餐廳將是個不錯的選擇。餐廳是一家開放式的酒吧，全都是戶外座位。餐廳供應Pizza、牛扒等美國菜，以及各類酒精飲品。

(3) Plato 86 地址︰灣仔港灣道28號灣景中心1樓2號舖 電話︰2882 9286 營業時間︰星期一至日（11:30am - 10:30pm）

餐廳屬曾獲米芝蓮三星的「廚魔」集團，主要提供西班牙菜，偏傳統路線，如各類Tapas及西班牙海鮮飯等；場內亦設有自助沙律吧。

如果以上的餐廳未能滿足你。寵主們可前往遠一點的地方用餐，如利東街，由會展走到以下餐廳需時約20-30分鐘，寵主們也可選擇坐車前往。

(4) Le Garçon Saigon 地址︰灣仔永豐街 12-18 號地下 電話︰2455 2499 營業時間︰星期一至五（12 – 2:30 pm及6 – 11pm） 星期六（12 –3 pm及6 – 11pm） 星期日（12pm –9pm）

餐廳提供各款越南菜式，主打越式燒烤，並配以米紙等材料。餐廳裝修極具特色，帶有濃厚的越南懷舊風情；寵主們可帶同毛孩坐在門口旁的室外座位。值得留意的是，餐廳在下午時段暫停營業，寵主們宜看清時間才前往餐廳。

(5) Bistro Seoul 地址︰香港灣仔皇后大道東200號利東街地下G22-23號鋪 電話︰3752 2882 營業時間︰星期一至日（11am – 11pm）

利東街有不少餐廳均設露天座位，最適合一眾寵主與毛孩共進餐。Bistro Seoul

由韓籍總廚主理，提供各款新派韓菜予食客；餐廳還提供多款自家釀製酒。

(6) La Bo La 地址︰灣仔皇后大道東200號利東街地下G02-03號舖 電話︰2871 1711 營業時間︰星期一至四（12pm –12am） 星期五、六（12 pm –2am） 星期日（1pm –11pm）

餐廳主要供應各類cocktail及越式tapas，除此之外，亦有迷你越南牛河及米卷等傳統越南菜式。餐廳位於利東街盡頭的角落，入口有點隱蔽。

+ 2

(7) Le Pain Quotidien 地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G40-41號舖 電話：2520 1801 營業時間：星期一至日（8am - 9pm）

這家餐廳源自比利時，是有名的麵包品牌。餐廳內供應All-day-breakfast、沙律、三文治等小食，是個下午茶的好選擇。寵主可坐在露天茶座，和毛孩一邊享受美食，一邊觀看利東街的裝飾。

+ 2