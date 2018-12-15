柴犬「厭世」表情短片笑爆網絡　網民：牠正思考未來狗生該怎渡過

台灣一位女主人早前於社交平台上載了家中柴犬「嘟嘟」的可愛影片，該名主人於帖文表示狗狗不時就會上演「懷疑狗生」的戲碼！ 事緣某天早上當主人起床走到客廳時，意外發現家中柴犬獨自攤在沙發上，動也不動地露出生無可戀的神情，狗狗見媽媽走出房門後不但沒有上前請安，卻只以空洞的眼神向媽媽冷冷地瞄了一眼就撇掉，主人看到這個情景也不禁傻了眼，「牠又在演哪一齣內心戲？」

女主人風美娟無奈表示狗狗最近的心情非常納悶，「嘟嘟已經連續3天都這樣了，真的會被牠笑死了，哈哈哈！」事緣媽媽早上一起床打開房門，就看到嘟嘟整個頭顱埋在沙發邊，表現出一副好像被欺負的憔悴神情，當主人準備拿起手機錄下毛孩搞笑的樣子時，狗狗卻只是冷冷地回了一眼，之後再繼續思考牠的「狗生」，完全沒有要站起的意思，豐富內心戲加上惹笑的模樣讓家人都不禁捧腹大笑！

主人表示狗狗每當早上看到家人準備出門上課上班時，嘟嘟就會會立即露出一臉無奈厭世的樣子。（FB@風美娟）

相關文章：柴犬誤中「按摩功」 超市翻肚一睡不醒！？ 影片瘋傳網民笑爆！

主人表示嘟嘟天生樣子就長得比較憂鬱，因此當牠沒表情時，就很容易被人誤以為是牠正心情不好，但每次當家人一拿起玩具想和牠玩時，牠就會立即「上電」般一樣精神抖震地跳下沙發，每次要玩到口渴累壞後方才肯罷休！



此外，狗狗每當早上看到家人準備出門上課上班時，嘟嘟就會會立即露出一臉無奈厭世的樣子，然後再深深地嘆一口氣，趴在地上目送家人出門，也許是感覺將會「獨守空房」感到孤單無聊，才會露出厭世的表情吧！

▼▼▼點撃影片！看可愛柴犬！▼▼▼

▼▼▼點撃圖片！看可愛柴犬！▼▼▼

相關文章：【主人後悔了】教識柴犬關睡房燈反被捉弄 狗狗半夜狂啪開關掣

千萬不要以為嘟嘟總是一臉鬱悶，非常厭世的，但其實心底裡是一隻百不折不扣的「小屁孩」，狗狗只要一看到家裡來了客人，就會像立即激動到飛撲每個人身上，不僅如此，牠還有個特殊癖好，當牠與客人續一打完招呼後，就會開始狂嗅對方的腋下，就像吸毒般一樣聞到無法自拔，主人表示若在這時跟牠說「不可以」，牠就會表現得像個老人一樣深深地嘆氣，可愛「無厘頭」的模樣往往成功萌翻一眾客人。

影片上傳至Facebook群組「柴犬司令部」後，立即吸引不少網友按讚分享，網民紛紛表示狗狗行為相當可愛！（FB@風美娟）

相關文章：新手養柴犬如做阿四 女警參加漁護署課程學識教好毛孩

影片上傳至Facebook群組「柴犬司令部」後，立即吸引不少網友按讚分享，「懷疑狗生的柴柴」、「狗狗應該失戀了」、「牠是宿醉嗎」、「要確認麻麻有沒有在看牠，才能繼續演下去呀～」、「最佳厭世獎」、「適合演八點檔」、「牠應在思考接下來的狗生該如何度過」。