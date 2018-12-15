看到可愛動物總想一把捏下去？　專家指原來是人之常情

有否曾經試過看到一隻很可愛的小動物後，突然萌生一股捏牠或咬牠的衝動？相信不少人都曾有以上經歷，一看到可愛動物便會情不自禁「肉緊」；原來有心理學研究指出這情況其實十分普遍，背後原來是為了盡快平復情緒，避免因強烈情感而過於激動。

研究發現可愛事物會使人變得更激動

美國耶魯大學的心理學者Oriana Aragon曾於2015年進行一項研究，結果顯示對嬰兒的可愛照片有極高好感的人，會做出較激進的行為（Aggressive expressions），例如希望捏嬰兒的臉頰等。

相信不少人一看到可愛動物便會情不自禁「肉緊」，甚至想捏牠。（Instagram@shiba_charmy）

同時，亦有另一實驗支持「人看到可愛事物時會較激動」的結論，實驗參加者在看到年幼動物的可愛照片時，會比看到年長動物的照片時捏爆更多泡泡紙（bubble wrap）。Aragon強調，人們會變得較激動並非真的希望傷害那些可愛生物。

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「肉緊」原是為了平復心情

既然證實了人們在看到可愛事物時會特別激動，那麼到底背後因是甚麼？Aragon指出：「對某部份人而言，當他們經歷了一種強烈的情感，便會傾向做出與該情感相反的行為。因此，當他們看到一些非常可愛的事物後，他們或會想狠狠地捏下去。」

Aragon的研究亦反映出，當人們同時出現正面的反應（如認為動物可愛）及負面的反應時（如捏動物的衝動），他們的情緒會較快平復。因此，Aragon補充：「這些反應（捏下去的衝動）其實能幫助人們取得情感上的平衡。」

如果大家以後看到可愛事物時再出現捏牠們的衝動，就不用再擔心了，只要並非真的傷害牠們就絕對沒有問題。（Getty Images）

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2012年，日本廣島大學的學者Hiroshi Nittono也曾進行一項認知心理學的研究，反映可愛的圖像能讓我們更留意細節。Nittono表示：「可愛事物能讓我們產生好感及強烈的『接觸動機』，讓我們想全力爭取該事物。」Nittono續指，他認為這種心態並非真的具侵略性。

如果大家以後看到可愛事物時再出現捏牠們的衝動，就不用再擔心自己是否「不正常」了；專家補充，只要你並非真的傷害牠們就絕對沒有問題！