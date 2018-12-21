養貓的10個好處　科學數據告訴你　貓奴更易結識異性

家有一貓如有一寶？你家有養貓咪了嗎？ 雖然貓咪出名孤高冷傲，有時候手癢的話，更會用家具來磨爪子。但是，科學家要告訴你，其實養貓有著10大好處，了解過後，相信你也會甘心情願成為貓奴。

貓咪是很治癒的生物，你也想一隻嗎？（cat_nelson@instagram）

說起養貓的好處，相信貓奴們可輕易列舉出來。但這次主題是科學證明養貓的10個好處，由科學家與數據去告訴你，原來養貓好處多多，鏟屎官會100%認同吧！

【1】相對環保

據紐西蘭威靈頓維多利亞大學大學在2009年時的研究報告指出，狗狗一輩子所吃的飼料，其製作時生產排放的二氧化碳量約等於一台大型機車的量，而相較之下，貓咪只是一台小型車的量。因此，貓咪所留下的碳足印較低，相對來說是養貓較環保。

原來貓咪的碳足印較低，所以能算是環保寵物？（nekonofukuharu@instagram）

【2】可治癒心靈

不只是貓咪，基本上所有寵物都能達到相類似的效果。在你失意時、工作不如意時、感情遇到挫折時等等，貓咪都會是你最忠誠可靠的傾訴對象，牠絕不會將你的秘密轉告給別人，但在你向牠說出心事後，心情便一定會有好轉。

看到這副萌相，再多的不愉快也會被掃清。（mr_cat_catington@instagram）

【3】易找到異性朋友

英國有研究調查指，近82%的女性覺得如果男性有養寵物的話，看起來會更具魅力，當中更有90%的女性覺得養貓的男性極具魅力。因此，還是單身的你，想增加異性緣，不妨考慮養隻小貓咪。

想有異性緣？可能要先學懂做稱職貓奴。（another_cat_lover17@instagram）

更多寵物文章：【貓咪怪行】貓咪突拒用貓砂盆尿尿 其實有話想告訴你...

【4】養貓的人較聰明

這個極具爭議的話題，相信不會有最終答案，但可看看以下的調查報告。在2010年時，英國布里斯托大學（University of Bristol）統計出，大學生在畢業後，養貓的人比養狗的為多。另外，2014年美國威斯康辛大學（Wisconsin College）針對600名學生進行智力測試，亦得出養貓的人是比養狗的人聰明。但這是否就等於養貓的人就一定比較聰明呢？

養貓的人較聰明？怎麼我覺得貓咪在嘲笑我。（dharmacatnitiative@instagram）

【5】對心臟有益

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）花了10年時間，追蹤並調查約4000位民眾，最終得出以下結果。比起沒養貓的人，有養貓的人出現心臟病發的機率會減少30%。研究指，這或許是因為心臟病與環境壓力有關係，有貓咪陪伴的話，自然會舒壓不少。

養貓咪能解壓，心臟病出現的機會也會大減。（chester_tabbycat@instagram）

【6】可取代愛人朋友

老生常談都說狗是人類最好的朋友，但2003年澳洲的調查研究結果則指出，貓咪對女性來說，才是最好的朋友。甚至在問卷調查中顯示，養貓跟有愛人在旁的滿足感極為相近，有許多女性甚至表示貓咪可取代人類伴侶！

有了貓咪，真的連社交應酬也不願外出了。（kochi@instagram）

【7】讓其他人了解你個性

一個很粗略的說法，就是認為養狗的人大多是外向活潑，喜歡運動和與人接觸；而養貓咪的人則大多是較為文靜內向，但同時也具有謙虛與值得信賴的特性。

當你成為貓奴後，別人就會用另一種眼光來看你。（meow_cat_sully@instagram）

更多寵物文章：【貓咪怪行】為何總愛聞臭鞋子？原來牠怕你有小三

【8】有助入睡

英國有調查報告顯示，被訪者（尤其是女性）喜歡與貓咪一起睡覺，而不是身邊的人類伴侶。而根據2015年美國Mayo Clinic Center的研究，約有41%的人認為有寵物作伴，會比較快進入夢鄉。但同時，也有近21%的人表示，會因寵物睡在身邊而影響到睡眠質素。

有這麼可愛的貓咪陪著你睡，在夢裡也會笑。（ticoine@instagram）

【9】降低過敏機率

2002年美國國立衛生研究院指出，讓1歲前的孩子接觸貓咪或寵物，成長時出現氣喘、花粉症或其他過敏現象的機率會大大較低。雖然貓貓的寄生蟲、弓形蟲對小孩來說是會構成一定程度的威脅，但據美國國家過敏和傳染病研究所過敏機制部門負責人Marshall Plaut表示「每天更換貓砂盆，保持清潔衛生，便已很安全。」

專家指讓小朋友多接觸寵物，能減少過敏症的出現。（red_roan_aqha@instagram）

【10】隨時救你一命

大多數人認為貓咪不會像狗狗般忠於主人，但還是有不少例子，說明貓咪是會知恩圖報。例如就有貓咪察覺到煤氣洩漏，而急急吵醒貓奴。又或貓咪為救主人，衝前與毒蛇搏鬥等等，都是貓咪英勇事蹟，牠能救你一命絕不是說笑。

機警的貓咪，隨時可救回你一命。（cats_of_instagram@instagram）

看到這些數據資料，是否令未有養貓的你，有股衝動要去養貓咪呢？但在這裡再三強調，養貓咪前一定要想清楚，自己是否已有心理準備，是否環境許可，是否能照顧貓咪一生一世，並投放許多時間在貓咪身上？記著領養貓咪後，你就是牠的一切，絕不能輕言放棄。

養貓好處多多，是時候想清楚是否要養貓了。（cats_of_instagram@instagram）

資料來源：mentalfloss