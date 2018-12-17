500臘腸狗大軍向同一方向進發有原因...

英國倫敦海德公園（Hyde Park）月初（9日）出現一片「臘腸海」！事緣一位臘腸狗狗主希望藉著聖誕節，聚集一眾同好聚首一堂參與百萬行，為慈善公善籌款，席間主人們亦有為愛犬悉心打扮，場面非常墟陷！

超過500隻臘腸狗及300多名狗主無懼「寒風」，一同參與由舉辦人 卡珊德拉·威廉姆斯（Cassandra Williams）舉辦的公益百萬行，為流浪動物籌取善款！由於聖誕節臨近的關係，大會要求狗主與愛犬一同穿起聖誕服裝，令整個活動的歡樂氣氛大大提昇！

超過500隻臘腸狗及300多名狗主無懼「寒風」，一同參與由舉辦人 卡珊德拉·威廉姆斯（Cassandra Williams）舉辦的公益百萬行，為流浪動物籌取善款！（Daily Mail）

▼▼▼點撃圖片！看看可愛臘腸狗！▼▼▼

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從活動相片中可見，幾乎每隻臘腸狗皆以盛裝打扮出席百萬行活動，例如穿著聖誕老人外套、節日精靈帽子！Cassandra Williams表示非常感恩是次活動能夠成功舉行：「這是一次很好的機會，讓我們所有人聚集一起一同瘋狂，讓我們的狗狗交朋友，讓牠們學會交際。」

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