【爆笑】主人扮暈倒測試狗狗忠誠　金毛竟撒尿後就跑掉

當主人暈倒在地上，忠心的狗狗會有何反應呢？ 近日便有越南網民，在抖音裡上載了一段金毛遇見主人暈倒在地，最後竟然撒尿在主人身上的影片。網民看到後，紛紛說金毛聰明絕頂，其實早已識穿了主人無聊的玩意。

影片是發放在抖音平台，並有越南文的描述。從影片中可看到，首先一位藍褲女子突然倒在地上，然後一位黑褲女子也倒在前方，最後白衣女子也暈倒在地上，一動也不動。

金毛遇著暈倒的主人竟撒尿？這是什麼意思呢？（抖音）

~點擊圖片看金毛犬如何對待主人們~

主人一個個倒下，金毛會有何反應？(抖音)

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這時一隻金毛尋回犬牠施施然地在鏡頭前出現，看似很高興而且搖著尾巴。當牠看到有人倒在地上，似乎沒有影響到牠的心情。牠跨過白衣女子時，再繼續觀看前方女子，然後又走了回來。看來牠不認為有什麼大問題，只是奇怪：「這些人類怎麼了？」但基於本能反應，牠似乎應為是時候留下自己的印記了。

~點擊看金毛逗趣反應影片~

於是金毛突然撒起尿來，完全沒有預兆，更是邊行邊撒。片中3名女子在金毛離開後，便匆匆起身，面面相覷，真的是哭笑不得。網民看到影片後，都被逗得笑了出來，「是撒尿驅毒氣的概念嗎？」、「狗狗想說：主人我收下了！撒尿為證！」、「明顯金毛早已識穿這無聊玩意！」、「金毛真是大整蠱。」

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