【寵物節2019】4款智能用品率先睇　冷暖窩對抗日夜溫差

香港寵物節又來了！近年智能產品進佔人類的生活，人人機不離手，就連寵物都有牠們專用的電子產品！《香港01》率先介紹場內4款電子寵物用品，助大家打造最至潮的智能家居生活！

智能冷暖窩 對抗日夜溫差

最近天氣忽冷忽熱，寵物最容易因溫度改變而生病，這款備有智能溫度控制功能的Cozy智能冷暖窩，就最適合現在使用。寵主可以透過手機APP，為家中愛寵自動調節窩內溫度，而且有溫外線感應器，即使日夜溫差再大，亦不用擔心愛寵冷病！

購買地點：F56 @ PET PLANET

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iNNOTEC迷你陶瓷暖氣機

冬季氣溫驟降，不少寵主都喜歡在屋內開暖爐，令家裡洋溢暖意。其實毛孩都會感到寒冷，如能為牠們準備一部私家暖爐就最好不過，這部iNNOTEC迷你陶瓷暖氣機採用先進陶瓷發熱科技，使用時機體不會發紅，即使是暖氣機亦不會導致乾燥，而且內置安全斷電保險裝置，假如暖風機過熱，亦不用擔心危險。

購買地點：Z07 @ INNOTEC

空氣淨化機隔絕致敏源

每逢轉季，貓狗都會換毛，對於不少有鼻敏感的寵主來說，這段時間會比較難受。這部AeraMax空氣淨化機便有效阻隔貓毛、塵埃，更有效隔絕99.97%細菌病毒、敏感源。即使踏入換毛季節，寵主亦不會受到影響。

購買地點：F56 @ PET PLANET

躲貓貓電動玩具

貓貓是一種深閨的動物，所以寵主要為牠們準備夠足的玩具，要不然牠們便會很悶。這款Petdroid躲貓貓電動玩具，即使寵主外出上班，貓貓亦可以自得其樂，跟電動羽毛玩耍。而且可以置於地面或懸掛使用。

購買地點：F56 @ PET PLANET