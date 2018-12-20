【長洲毒狗】義工救起三遺孤　一個月大狗B眼睛遭蟲蠶食恐失明

昨日（19日），有市民報案指於長洲發現數具狗屍，案件暫列作殘酷對待動物處理。一名義工昨日四處搜索狗屍體時，在山頭發現3隻僅滿月的幼犬仍然生還，但其中一隻的眼部慘遭蒼蠅蟲蠶食，血肉模糊，眼球實際受損程度則須待牠眼睛消腫後才可確定；其餘兩頭幼犬已被送往暫養家庭照顧。

長洲懷疑毒狗案 至少5狗身亡

昨晨（19日），長洲發生駭人聽聞的毒狗事件，有市民報案指於東堤路發現多具懷疑被毒殺的狗屍體。警員接報到場後，共發現5具狗屍；案件暫列作殘酷對待動物處理，目前未有人被捕。所有狗屍已交由愛協人員處理，他們稍後將要求漁護署為狗屍體作毒理化驗。

昨晨，有市民報案指於長洲東堤路發現多具懷疑被毒殺的狗屍體。（網上圖片）

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除了口吐白沫的狗屍體外，有義工亦於北帝廟附近的山頭找到3隻生還的幼犬，其中一隻幼犬的眼睛正被蒼蠅蟲蠶食，狀甚恐怖；義工隨即向動物機構「毛孩守護者」求助。毛守負責人Kent表示已派員接走幼犬們及將其送醫，並為牠們分別改名為「平平」、「安安」及「包包」。

有義工找到3隻生還的幼犬，其中一隻幼犬（右一）的眼睛正被蒼蠅蟲蠶食，狀甚恐怖。（Facebook@毛孩守護者）

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目前未能得知視力受損程度

Kent引述獸醫指，左眼受感染的「平平」現時情況穩定，推測應是臉上有傷口後惹來蒼蠅產卵。從相片中可見，「平平」的左眼已被蠶食至見肉，難以辨認眼睛的形狀。他補充，須待「平平」眼睛消腫後才可確定眼球受損程度。

Kent表示須待「平平」眼睛消腫後才可確定眼球受損程度。（Facebook@毛孩守護者）

據了解，幼犬們僅得1個月大，情況大致穩定；「安安」及「包包」已被送往暫養家庭照顧。Kent懷疑幼犬們的狗父母已在「毒狗案」中遇害，令幼犬流落山頭。