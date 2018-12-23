善心女騰出地牢為貓遮風　鄰居讚：有貓後沒老鼠！

西安有位善心女，過去一年月花多達七百元買貓糧餵飼住處附近的流浪貓，最近還騰空地牢，給貓貓一個溫暖的家。

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西安女子為流浪貓月花人民幣七百元購買貓糧。（梨視頻截圖）

山西臨汾，有一位37歲的女士宋艷琴，每天都會在住處附近餵流浪貓。她家裡有養貓，所以當她看到附近無家可歸的流浪貓，心裡不禁覺得牠們可憐，於是決定早、晚一次，外出餵飼牠們，讓牠們得到溫飽。她指出，附近共有10隻流浪貓，一個月最少餵60斤貓糧，花費人民幣六、七百元。

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她住處附近一共有10隻流浪貓。（梨視頻截圖）

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她的鄰居亦贊成她餵貓，指出：「有貓就沒有老鼠，（貓）是除四害（意指蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂），所以（我們的社區）沒有老鼠。」

她餵貓的行為沒有惹來鄰居不滿，鄰居更認為貓可以除老鼠。（梨視頻截圖）

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最近天氣開始轉冷，她怕流浪貓冷病，她於是把自己家裡的地牢開放給流浪貓，更為牠們準備毛氈，讓流浪貓可以擁有一個溫暖的家。她指出：「最大的心願就是沒有流浪貓狗。」