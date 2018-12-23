12隻小貓被棄雪地瑟縮顫抖　義工急送室內熱水加毛巾成功救活

本月初（12月12日），美國弗吉尼亞州通往一所學校的路上，有一籠合共12隻小貓被遺棄在雪地上，當中包括4隻6星期大的小貓。在牠們奄奄一息之際，動保人員把牠們帶回機構，讓牠們脫離險境。

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地面的積雪達14吋厚。（Friends of Campbell County Animal Control）

動保機構Friends of Campbell County Animal Control（FOAC）人員，接到通知後立即趕到現場。他到場後，發現貓籠裡只剩下6隻貓，而牠們全身濕透，在風雪中瑟縮顫抖。

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這些小貓一度危在旦夕。（Friends of Campbell County Animal Control）

據義工表示，有4隻約出生6星期的小貓從貓籠裡爬了出來，置身於雪地中，一度幾乎失去生存的跡象。眼見小貓們危在旦夕，動保人員馬上尋求義工的協助，請義工們立即前往機構辦公室，準備熱水、毛巾、暖毯，並調高室內溫度。

牠是年紀最小的黑貓。（Friends of Campbell County Animal Control）

貓隻送到辦公室後，義工馬上幫牠們分流，他們為情況最危急的四隻小貓抹乾毛髮後，把牠們放到衣服裡，旁邊放置暖水瓶，讓牠們的身體逐漸和暖起來，牠們漸漸回復精神。

牠們的年紀非常小。（Friends of Campbell County Animal Control）

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+ 8 + 7 + 6

小貓們目前情況樂觀，動保人員指：「年紀最小那隻黑貓，沒想到牠能經歷如此大的挫折。牠被發現的時候，幾乎沒有生存的跡象。而現在，牠吃得、睡得、玩得，只是牠還要花多一點時間才完全康復過來。」