【寵物行街街】貓狗版大富翁　寵主家居必備的桌上遊戲

相信大家都有玩過桌上遊戲「大富翁Monopoly」，它更是大時大節與親友聯誼的遊戲。最近，外國公司Late for The Sky便推出貓狗主題的大富翁，狗狗大富翁（DOG-OPOLY）和貓貓大富翁（CAT-OPOLY），到底它跟傳統大富翁到底有何分別？

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外國遊戲公司Late for The Sky，過去推出了各式各樣的大富翁。早前，更為寵主度身打造了多款貓狗大富翁。遊戲的內容不再買地，改為買貓、買狗，而且關卡亦非常貼近寵主日常生活，譬如購買零食、做SPA等等，玩法大致跟傳統大富翁相近，是老少咸宜的桌上遊戲。

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狗狗大富翁DOG-OPOLY（Late for The Sky）

▼▼▼點撃圖片看各款狗狗大富翁▼▼▼

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狗狗大富翁（DOG-OPOLY）

遊行公司以狗狗作為主題，製作了17款大富翁，當中包括比高犬、波士頓爹利犬、拳師犬、老虎狗、芝娃娃、臘腸犬、法國老虎狗、金毛尋回犬、積羅素犬、拉布拉多尋回犬、八哥犬、德國牧羊犬、西施犬、高地白爹利、約瑟爹利以及混種犬，滿足大部份寵主的喜好。

貓貓版大富翁CAT-OPOLY。（Late for The Sky）

貓貓大富翁（CAT-OPOLY）

遊戲公司亦推出貓貓大富翁（CAT-OPOLY），滿足一眾貓奴的喜好。在遊戲的過程裡，你的貓貓有機會會惹到跳蚤、追逐老鼠，假如掉進水裡，便要停賽三個回合。

各款貓狗大富翁的定價為美金24.95元（約港幣195元），由於香港目前未有出售，如寵主有興趣購入，可於Amazon入手。

THE DOG版大富翁Monopoly : The Dog Artlist Collection（Amazon）

貓狗版經典大富翁

經典大富翁Monopoly亦曾經推出貓狗版，例如在2003年推出THE DOG版（Monopoly: The Dog Artlist Collection）、在2005年推出狗迷版（Monopoly: Dog Lovers Edition）、在2007年推出貓迷版（Monopoly: Cat Lovers Edition）。

可惜以上三款大富翁目前已停產，大家如果想入手，可能要在外國的拍賣網站競標，其價格亦會稍高於原價。

▼▼▼點撃看貓狗迷版經典大富翁▼▼▼