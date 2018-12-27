狗狗用依依不捨眼神看主人出門　窗前伸手敲窗叮囑早點回家

有些狗狗特別黏人，只要主人在家就變了跟屁蟲，去哪裡也跟著。因為在毛孩眼中，主人就是牠們的一切。 近日有網民在社交平台發布了一段視頻，當中狗狗從窗前落寞地看主人離家，還伸手敲窗，像是要叮囑主人早點回來。

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在平安夜那天，有台灣網民在Facebook裡分享了一段家中狗狗的影片，隨即引起不少網民討論。影片旁寫著「早上可喜看我要出去，就跟著寸步不離，把牠騙進去馬上關門，可喜跳上窗前的臥蹋，看著我敲玻璃→最後失望眼神，看的好不捨！」

~點擊圖片看可喜如何不捨主人離去~

看到狗狗這樣子，相信主人一定會趕緊回家陪在牠身邊的。（Hui Weimin）

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影片中狗狗站在窗邊，用憂鬱的眼神盯著主人，然後又跳到窗台想靠近一些，一副眉頭深鎖的樣子，看起來落寞非常。據主人在Facebook表示，其實她只是外出一會兒，但狗狗卻是依依不捨，彷彿在說：「為何離我而去？為何不帶我一起外出？」那情深的眼神，像是有千言萬語，令主人寫下「希望老天爺賜我平安和健康，才能永遠照顧這些狗。」這感人字句。

~點擊看影片~

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不少網民也回應表示，家中的狗狗也是如此，憂鬱落寞的眼神像是生離死別，眼淚好像快要掉下來了！有如此忠心的狗狗，真的很窩心。