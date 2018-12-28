【寵物行街街】2019首個寵物市集　過百攤檔有咩玩有咩賣？

聖誕節剛過去，意味著2019年也快將到來。各位寵主計劃好新一年帶毛孩到哪裡了嗎？要是未有主意的話，不妨考慮1月5至6日於D2 Place舉辦的「Fairish貓星汪星環保生活週末市集」。場內設有逾百個特色攤位，全面照顧寵主和毛孩的需要。 當天更設領養活動、犬隻訓練師分享及繪畫毛孩工作坊等，保證能讓人寵盡興而歸。

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2019年1月5至6日於D2 Place舉辦的「Fairish貓星汪星環保生活週末市集」設有超過 100 個特色攤位，不論是寵主或毛孩都必定可以滿載而歸。顧名思義，是次市集主題為寵物及環保，十分適合寵主們參與。入場者更可免費獲贈小禮物：可愛貓咪肉球精品！

入場者更可免費獲贈小禮物：可愛貓咪肉球精品！（Fairish Market）

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寵物相關攤檔售賣的產品及服務五花八門，包括寵物手工食品、和風寵物繪、護毛產品、毛孩手工皂、毛孩飾品、犬隻治療按摩及動物傳心服務等等。寵主們也可趁機購買純素護膚品、天然花茶、本土手作橡皮印章等的特色產品。

「愛領養動物中心」亦將在市集期間舉辦領養活動，想當寵主的你可以於當天順道領養毛孩。除了領養活動外，星期六當天將有犬隻訓練師到場分享心得，而繪本作者貓奴2號Fifi也會即場與大家一同畫貓。

「Fairish貓星汪星環保生活週末市集」將於1月5至6日在荔枝角D2 Place舉辦。（Fairish Market）

「Fairish貓星汪星環保生活週末市集」活動詳情 日期：2019年1月5 - 6日 地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space（荔枝角地鐵站D2出口） 時間：1pm – 8pm

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Special Dog Training Force「狗隻訓練分享」 主題：提早與狗狗溝通 導師：Special Dog Training Force 團隊犬隻訓練師 Hugo Tong 唐嘉駿先生 內容： 1) 啟發思考訓練 2) 接受壓力訓練 3) 提升親和度 4) 生活對應方法 5) 建立生活紀律方法 日期：2019年1月5日（星期六） 時間：3pm –3:45 pm

「畫出貓星人」創作分享 + 齊齊畫工作坊（須預先到 Market Fairish Facebook 專頁留位） 由《肉球的呼召 - 100個你不敢問貓義工的問題》繪本的作者「貓奴2號Fifi」，與大家分享繪本創作經歷、及即場與大家畫貓貓，創作屬於你的「10貓圖」。 日期：2019年1月5日及6日 時間：每天2pm – 2:45pm 名額：每天15人