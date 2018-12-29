美國機場安檢選警犬有內部標準　耳朵鬆軟下垂是首選？

機場過關時如果遇到警犬，你會否特別慌張呢？ 有不少旅客都表示，過關時遇到警犬覺得懼怕，尤其是小孩子，他們覺得警犬很兇惡，有些甚至哭了起來。有見及此，美國運輸安全管理局在篩選警犬時有內部指引，會多挑選耳朵鬆軟下垂的狗狗，原因是這些狗隻看起來較溫馴。

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機場安檢時遇到警犬，有不少人表示會特別緊張。（Carl Juste / TNS）

據美國運輸安全管理局（The Transportation Security Administration, TSA）表示，為了加快機場安檢過程，減少與旅客不必要的紛爭，TSA正積極研究引進高科技掃描儀器和臉部辨識鏡頭，令安檢更暢順。除了設施上的變更外，TSA更表示將選用更多耳朵鬆軟的警犬在機場內駐守，原因是牠們看起來比較溫馴。

警犬在安檢上起著重要的作用，不少機場也有警犬駐守。（Carl Juste/Miami Herald/美聯社）

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TSA的官員David Pekoske表示，透過問卷調查，旅客大都表示對軟耳的狗狗接受程度較高，而那些耳朵豎起又尖尖的警犬，則看起來較兇惡，有可能會嚇怕小孩子。因此TSA在篩選警犬作為安檢，會與旅客有所接觸的話，大多會選用垂耳狗狗。但這並不影響到警犬在訓練時的挑選，因為大多數警犬主要責任是嗅聞行李，不會有太多機會直接與旅客接觸。

~點擊圖片看看垂耳狗狗樣子是否較溫馴~

警犬經過訓練，在執勤時都會盡忠職守。（TSA）

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現時TSA會採用5種垂耳的運動犬作為警犬，分別是拉布拉多尋回犬（Labrador Retrievers）、德國短毛指標犬（German Short-haired Pointers）、剛毛指標犬（Wirehaired Pointers）、維茲拉犬（Vizslas）和金毛尋回犬（Golden Retrievers）；而豎耳品種的警犬，則有德國牧羊犬（German Shepherd）和比利時瑪連萊犬（Belgian Malinois）。

警犬工作的日常，就是嗅聞有沒有危險物品。（TSA）

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TSA有1200隻現役警犬，約三分之一在機場內作巡邏、嗅聞檢查有沒有爆炸品或毒品，其餘三分之二則負責行李與其他場所。而所有合資格的TSA警犬，都必須要有辨別氣味的才能，以及對人類友善的性格，還要喜歡社交。而要訓練一隻合資格的警犬，便需要花26,000美元至42,000美元不等。

警犬不會單獨行動，在場一定有人看管。（TSA）

據資料顯示，在過去12個月裡，TSA在挑選警犬時，有近80％是耳朵下垂鬆軟，而20％的警犬則是耳朵向上豎著成錐形。不過，TSA的發言人Lisa Farbstein強調，這個篩選取向只是內部決定，並不會影響警犬訓練。另外，Farbstein提醒大家，警犬受過特殊訓練，即使牠們外表親切可愛，還是應避免在警犬執勤時接近牠們。