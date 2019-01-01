狗狗遭打斷腳　窮主人咬緊牙關付醫藥費：這是我的責任

台灣新北市一隻狗狗疑遭陌生人打斷腳，主人將狗狗送醫後，獸醫表示若毛孩要動手術接駁腿部骨骼需付5萬元台幣（約港幣13000元）。由於平日靠賣茶養活的主人所賺回來的錢，全都花在臥床百歲的病父身上，因此他擔心「今日有錢救狗，日後沒錢救人」。經過主人連日考慮，最終仍決定咬緊牙關籌錢讓狗狗接受手術。

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主人曾先生表示，有天回到家無意發現愛犬「小馬力」走路一拐一拐後腿乏力，後來細心檢查後發現狗狗後腿嚴重腫脹，經獸醫院照X光後發現毛孩骨頭斷裂，「獸醫由骨頭斷裂形況判斷，感覺是用木棍打斷的。」由於因為住在山區關係，經常都會有陌生人經過，因此難以查證是何人所為。

主人曾先生表示，有天回到家無意發現愛犬「小馬力」走路一拐一拐後腿乏力，後來細心檢查後發現狗狗後腿嚴重腫脹，經獸醫院照X光後發現毛孩骨頭斷裂。（Facebook圖片：瑞芳孝親茶粉絲團）

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平日靠賣茶養活的曾先生表示每月賺回來的錢基乎都全花在臥床百歲的病父身上，現時還要花近5萬台幣醫狗，可謂百上加斤！（Facebook圖片：瑞芳孝親茶粉絲團）

曾先生後來於Facebook估算小馬力的醫療費用，「包括手術前照X光、打針、拿藥共2000元，手術費25000元，其餘還有住院費、未來2個月的費用約2、3萬跑不掉，零零總總加起來，就要花5萬元以上。」他頓時感嘆，愛狗愛了這麼多年，直到今日才發現，「自己原來養不起狗狗。」

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曾先生表示也會擔心日後會出現有錢救狗，沒錢救人的困境，但他實在不忍心看著愛犬受苦，認為醫治狗狗是飼主應負的責任。（Facebook圖片：瑞芳孝親茶粉絲團）

為何要花5萬元幫一隻土狗接腿？

曾先生又表示，起初曾有不讓小馬力開刀的念頭，就讓牠每天吃止痛消炎藥和抗生素就算罷。然而，小馬力吃了藥3天仍未見效，後腿傷勢漸趨嚴重，他徹夜思考後決定咬緊牙關讓毛孩開刀治療，以免狗狗將要面對截肢的命運，「曾有人跟我說5萬元可買一隻品種優良的小狗，為何要花5萬元幫一隻土狗接腿，我也很擔心日後會出現有錢救狗，沒錢救人的困境，但我實在不忍心看著愛犬受苦，這是飼主應負的責任。」