【寵物節2019】貓界清明上河圖展出　一幅國畫100隻貓有咩睇？

香港貓迷有福了！被譽為香港寵物界工展會的「香港寵物節」將於2019年1月18日至20日，於香港灣仔會展舉行。 寵主屆時除可以超抵價購買愛寵的日用品，還可以欣賞大會精心安排的展覽品。當中最令貓迷期待的，莫過於長達10米的貓卷軸國畫《百貓圖》！這幅《百貓圖》由國畫大師李玉凱先生親筆繪畫，自2006年首次在香港公開展覽後，一直收藏於美國愛貓協會（CFA）的博物館內，經過13年時間終於回到本港供大家鑑賞，貓迷萬勿錯過。

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《百貓圖》為國畫家李玉凱先生於2006年為「香港貓迷會」特意繪製的卷軸國畫。畫作長達10米，繪畫出一百隻不同形態的貓貓，每隻貓咪都活龍活現，牠們有的在嬉戲、有的在休息、有的互相依偎，每隻貓形態各有不同，旁邊題有鄧小平「不管黑貓、白貓，只要捉到老鼠就是好貓」的金句。

畫作充滿梅、松、竹等寓意長壽的植物，更請書畫家趙彭年先生親筆提字，用以祝賀「美國愛貓協會」（又稱CFA）百周年慶典。

長達10米的畫作，繪畫了一百隻貓。（Exhibition Group）

李玉凱於國畫界享負盛名，其作品曾多次參與國外的展覽，甚至被博物館納入收藏。2006年，這幅《百貓圖》首次在香港公開展覽後，便送到美國CFA博物館收藏，館內展覽過去亦只展示畫作相片，可見其珍貴程度。

香港寵物節今日獲CFA借出《百貓圖》，並於貓迷嘉年華內展出，讓一眾貓迷和國畫書法愛好者，親眼目睹這件世上難得的佳作。

李玉凱於國畫界享負盛名，其作品曾多次參與國外的展覽，甚至被博物館納入收藏。（網上圖片）

每隻貓都有不同的形態，有的在嬉戲、有的在休息，展現出貓寫意的生活。（Exhibition Group）

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同場展出50套貓主題外國首日封

這幅珍貴的《百貓圖》將會在「貓迷嘉年華」展出。同場還會展出各式各樣的貓展品，當中包括不同系列的招財貓、曾經瘋魔香港貓迷的《我為貓狂》（又名：《俏皮扮嘢貓》的主角「米高」和大反派「加德利奧」的展品。更有多達50套貓主題的外國首日封及郵票，包括多套《曼島 The Isle of Man》的首日封及迪士尼的《富貴貓》主題小全章。

來訪人士還可透過各式展品 、講座、品種介紹與及互動遊戲，欣賞貓貓的各種美態和了解更多照顧䕶理貓咪的資訊。