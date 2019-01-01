狗BB乖乖躺床　超萌睡姿吸萬人追看

有留意家中狗狗的睡姿嗎？有時候真的萌得想過去親親。 韓國便有網民不時在Instagram上，放上狗狗超萌的睡姿影片，每次都有數十萬瀏覽次數，只因他家狗狗的睡姿，實在可愛得令人把持不住，很想把狗狗擁進懷裡。

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一堆可愛的狗狗，隻隻都萌得可愛極了。（hazelnut_dog@instagram）

IG帳號「hazelnut_dog」不時會分享他家中的狗狗萌照，早前替狗狗扮成美人魚，已吸引不少網民的注意。而每條狗狗睡覺短片，都能吸引數十萬的瀏覽次數，不少網民都表示，為何他家的狗狗，隻隻都如此可愛的呢？齊齊看看狗狗超萌睡姿，讓新的一年有個愉快的開始。

~點擊看最新狗狗萌睡姿影片~

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影片只有短短的30秒，不需要文字描述，不需要旁白，看著狗狗們萌萌的睡覺樣子，已十分治癒。粉紅色的小床，配上3隻蓋著被子在熟睡的可愛狗狗BB，睡得香甜的模樣，令人大呼可愛。其中一隻狗BB，更是踢被子露出了尾巴，但這就更加可愛。你家狗狗的睡姿，有這麼可愛嗎？

~點擊圖片看可愛萌萌狗BB~

11月時在濟州島拍下的迷人美人魚照，當時你有留意到嗎？（hazelnut_dog@instagram）

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