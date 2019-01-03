【寵物節2019】免費贈品攻略　1000包試食裝、利是封一網打盡

香港寵物節又嚟喇，1月18至20號約定大家喺灣仔會展Hall 3一齊血拼！ 今年寵物節除咗可以掃到勁多超抵平貨之外，仲會有好多免費贈品、試用裝即場派發！《香港01》整合出拎免費贈品攻略，畀入場人士又食又拎。而且會持續更新，記得Bookmark呢個頁面喇！

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即刻去Happy Paws攤位拎番個勁靚嘅環保袋啦！一次入裝哂所有嘢，再繼續血拼！

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Happy Paws 喺B01！

節日限定禮物包（環保袋、試食裝、利是封）

只要於Happypaws攤位，即場登記成為Happypaws Online會員，即可獲得節日限定禮物包乙份。禮物包內含$50 E-Store迎新獎賞、@Boeal貓狗糧試食裝、環保袋、利是封及神秘禮物！預先網上登記，還可以帶毛孩子到場，接受英國劍橋大學獸醫Dr. Anita Young的免費身體檢查！

索取地點：B01 HappyPaws

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寵物展點少得免費嘅貓狗糧呢？Instinct今次大方送出超過1000包狗糧，每個鐘頭搭正去攤位，再Like佢哋既FB或IG，就可以拎到大大包（12oz/14oz）嘅試食裝喇！

Instinct喺A35！

1000包貓狗糧準時派

Bark N Purr每個鐘頭搭正派發 Instinct 14oz 或 12oz 狗糧試食裝。只需要讚好(Like)或追蹤(Follow) Bark N Purr的Facebook或Instagram，即可獲得。派發時間1月18日及19日下午1時至晚上8時；1月20日下午1時至晚上7時。購買Instinct乾糧滿指定金額（HK$300或HK$500），即送美國益生菌「益生汪」或「益生喵」。

索取地點：A35 Instinct

仲有1個月就到農曆新年喇！大家準備好利是封入利是未呢？HUNTER HONG KONG呢次就為準備咗一系列精美嘅利是封俾大家！購物滿100蚊就可以拎到！

Hunter Hong Kong 喺P01！

別緻狗狗利是封

攤位內有最新德國小食任試，讓狗狗大飽口福。購物滿一百元，還可獲贈Hunter利是封。

索取攤位：P01 HUNTER Hong Kong