【呃錢黨出沒】火腿腸引狗狗　自殘扮被咬傷　敲詐寵主湯藥費

呃錢黨的手法層出不窮，甚至盯上寵物主人。早前（12月29日）網上流傳一段影片，揭發呃錢黨有新招數。 騙徒專向一些中年的寵主落手，他們先用食物引誘狗狗接近，然後故意𠝹傷手指，再觸碰他們的犬隻，扮被狗咬傷，再敲詐一番。內地公安拘捕了一名犯人，查問之下發現已有廿多人受騙，涉款八千元人民幣。

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張女士被呃錢黨詐騙經過。（影片截圖）

北京海淀區狗主張女士，早前帶愛犬外出散步時，有一名男子突然把她的狗踢開，然後上前伸出手，表示剛才被狗咬傷，手指流血受傷，要求張女士支付500元作賠償。張女士情急之下，透過微信支付款項給騙徒。

事後，她越想越覺得不對勁，認為愛犬不會胡亂咬人，決定到警局報案。警方查看閉路電視影片後，發現事有蹺蹊，男子是呃錢黨。

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疑犯用火腿腸利誘

警方拘捕涉事男疑犯，他承認把火腿腸丟在地上，再指控張女士的狗咬到他。而手上的傷口，是他看見小狗時，預先用刀片𠝹傷手，然後再靠近狗隻，從而落手。

男子曾以相同手法，行騙逾廿十多次，騙取多達八千多元，而受騙寵主大多為中老年婦女，警察建議市民帶狗散步時，應為愛犬牽上狗繩，並讓牠留守在視線範圍內，避免遭受呃錢黨行騙。