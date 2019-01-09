【芝娃娃】出門6個注意事項　除了別讓牠亂吠叫　還有...

芝娃娃身型嬌小，成為不少都市人喜歡飼養的寵物。但在放狗時，有沒有什麼特別需要注意的呢？ 其實芝娃娃和其他狗狗一樣，喜歡外出散步，與其他狗狗接觸。但由於牠身型較細小，因此寵主應特別留意身型和性格所帶來的問題，別在放狗時影響到別人。

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帶芝娃娃去街散步雖然方便，但仍有不少應注意的地方。(Getty Images)

相對來說，帶芝娃娃去街散步，可以說是輕便得多。因此不少寵主都希望可常帶芝娃娃外出，不過，若果隨意帶牠們走動的話，很易會令體型嬌小的芝娃娃感到有精神壓力，又或是在體力上應付不來，出現低血糖等問題。另外，帶狗狗出街也應遵守禮儀，別忘了帶狗行街時，也要顧慮到其他人和狗。

【1】夏天中暑

芝娃娃雖然不算是厚毛的品種，但帶牠們外出時，也要注意會否出現中暑情況。尤其在夏天時，狗狗散熱不容易，應避免正午時份放狗，有必要時應讓芝娃娃留在室內，甚至可能要開空調來降低室溫，以免芝娃娃中暑。而外出時，如果是用手提籃帶著的話，亦要多留意狗狗在籃內的情況。還有就是一定要帶備清水，隨時可讓狗狗降溫。

出街的話，一定要為狗狗準備好清水。（Getty Images）

降溫3個方法：



1. 替芝娃娃降溫主要可針對下半身為主，因肛門附近是最容易蓄積熱度的地方。如狗狗過熱，可用水弄濕毛巾，然後輕抹在狗狗下半身。

2. 另一個易吸收地面熱氣的部位是狗狗腹部，當天氣很熱時，可用清水替狗狗沖洗腹部和大腿內側來降溫。

3. 替狗狗降溫不能急進，淋水也應使用室溫水而非冰水或凍水，否則很容易引起急性肺炎等問題。

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【2】冬天怕冷

芝娃娃原產在較熱的地區，相對來說香港的冬天對牠們來說已很冷。如在冬天打算帶芝娃娃散步，便一定要留意保暖，可能要為芝娃娃加點衣服去禦寒。一般應以簡便，能包住兩隻前腳的衣服便可。如果真的很寒冷，其實應考慮是否適宜帶芝娃娃外出。

冬天時可能需要為芝娃娃穿上輕便的衣飾來禦寒。（Getty Images）

【3】亂吠叫

芝娃娃如果本身有吠叫問題的話，可能會招人討厭，也會嚇怕途人。因此，應事先教導好狗狗，減少亂吠問題，做好自己的本份，這樣狗狗才會討人喜歡。如果芝娃娃經常吠叫，放狗時可先安排口罩給牠，待牠慢慢習慣後，便可將口罩除去。

芝娃娃不會因見到比自己體型大的狗狗而害怕，反而更是經常對著大狗吠叫。（Getty Images）

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【4】上廁所問題

要帶狗狗去街散步時，可以的話應先讓狗狗在家裡先如廁。如果狗狗習慣在散步時才如廁的話，一定要在牠上廁所的地方灑水除去氣味，以及替牠執屎，這都是寵主的基本責任。另外，縱然芝娃娃體型細小，但牠霸地盤的意識仍是很強，會經常在牆角留下氣味，寵主帶備清水清洗是應該的。

外出時，如果狗狗四周撒尿，這會帶來很多問題，作為盡責的主人，應多留意。（Getty Images）

【5】寵物公園注意事項

許多人在寵物公園都會不拖狗繩，讓狗狗盡情奔跑，但其實這有潛在危險。因為寵物公園裡有不同品種類型的狗狗，而體型嬌小的芝娃娃，卻往往喜歡挑戰大狗，對著牠們吠叫，這容易招起不必要的紛爭甚至意外。可以的話，在寵物公園裡仍應拖繩。另外，如果你的芝娃娃不是經常接觸其他狗隻的話，牠可能會對狗狗吠叫，從而產生精神壓力。所以縱然在寵物公園裡放狗，也不能掉以輕心。

就算在寵物公園裡，也不能掉以輕心，還是拖著狗繩，留意芝娃娃的動向比較合適。（Getty Images）

【6】商場注意事項

近年香港多了容許狗狗進內的商場，但這不代表狗狗便可在商場裡肆意奔跑。有些商場是容許狗狗進入，但必須放在寵物車內；有些則是狗狗可落地，但某些商舖可能不許進入。作為盡責的狗主，應留意這些細節，別讓其他人討厭放狗的人。